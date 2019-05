Rodina zosnulého nebude môcť nahliadať do protokolu o pitve

Na snímke schôdza Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 16. mája (TASR) - Oprávnená osoba nebude môcť nahliadať do protokolu o pitve zosnulého a robiť si z neho fotokópie. Zároveň tejto osobe nebude musieť dať zdravotná poisťovňa po smrti poistenca úplný výpis z jeho účtu. Plénum vo štvrtok neschválilo novelu zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou, ktorú navrhovali poslanci za Sme rodina.Poslanci poukazovali na to, že súčasný zákon upravuje vykonávanie pitvy, ale neumožňuje pozostalým – oprávneným osobám získať podrobnú správu z pitvy, pretože nie je súčasťou zdravotnej dokumentácie.vysvetľovala poslankyňa hnutia Zuzana Šebová. Týmto sú podľa jej slov pozostalí priamo nútení podať trestné oznámenie alebo civilnú žalobu, aby sa 'dostali' k pitevnému protokolu.Poslanci Sme rodina Petra Krištúfková a Boris Kollár neuspeli ani s návrhom zákona o náhradnom výživnom, ktorým chceli docieliť jeho lepšie vymáhanie. Hnutie upozornilo, že celé bremeno vymáhania nedoplatkov na výživnom ponecháva štát na pleciach jednotlivcov, vo väčšine prípadov matky dieťaťa, ktorá je v mnohých prípadoch v nezávideniahodnej situácii.Cieľom návrhu bolo vytvoriť pre deti a oprávnené osoby plnú vykonateľnosť rozhodnutí súdov alebo súdom schválenej dohody o vyživovacej povinnosti. Súčasťou návrhu bolo aj to, aby štátne orgány mali povinnosť vymáhať náhradu od povinných osôb za poskytnuté náhradné výživné prostredníctvom rozhodnutí vydaných v správnom konaní.Tieto rozhodnutia mali mať priamu vykonateľnosť a mali byť súčasne podkladom pre exekučné konanie pri vymáhaní tejto pohľadávky. Penále vymerané povinnej osobe mali nahradiť náklady štátu za služby pri poskytovaní náhradného výživného a podľa Sme rodina by to malo výchovný a preventívny účinok na neplatičov.