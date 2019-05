Zmena spolupráce parlamentu a vlády z dielne OĽaNO v pléne neprešla

NR SR, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 16. mája (TASR) - Lehota na predloženie návrhov stanovísk Slovenska k návrhom právne záväzných a iných aktov Európskej únie zo strany vlády do Národnej rady (NR) SR sa neskráti. Poslanci vo štvrtok odmietli návrh OĽaNO na zmenu v ústavnom zákone o spolupráci NR SR a vlády SR.píše sa v návrhu.Súčasný systém spolupráce nie je podľa OĽaNO nastavený dobre." vysvetľujú poslanci.Hnutie poukazuje, že návrhy stanovísk neraz neboli NR SR a vládou zasielané vôbec.uvádzajú poslanci, ktorí chceli systém zefektívniť.Plénum odmietlo aj navrhované úpravy sankcií pre prípad, pokiaľ by vláda alebo poverený člen vlády nepredložil návrh stanoviska SR k návrhu právne záväzného aktu alebo iného aktu EÚ v lehote stanovenej ústavným zákonom. Ak by sa tak stalo, podľa návrhu by mal byť člen vlády povinný vyjadriť negatívne stanovisko SR na rokovaní Rady EÚ k návrhu aktu EÚ.