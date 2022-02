Rodinná politika na Slovensku je podľa INESS príliš drahá, navrhujú skrátiť materskú dávku aj ďalšie opatrenia

Výdavky sú ako rozpočet pre školstvo

Zmeny znížia výdavky na materskú

Testovanie príjmov poberateľov prídavkov

3.2.2022 (Webnoviny.sk) - Rodina s dvomi deťmi počas prvých piatich rokov starostlivosti o dieťa získa na dávkach viac, ako stratí vo forme čistého príjmu. V prípade rodiny, v ktorej rodičia poberali priemernú mzdu, je to počas piatich rokov 7 256 eur, v prípade rodiny s minimálnou mzdou dokonca 16 224 eur.Vyplýva to zo štúdie INESS, o ktorej informoval analytik INESS Radovan Ďurana. „Inými slovami, rodina bude mať po 5 rokoch o toľkoto vyšší čistý príjem, akoby obaja rodičia normálne pracovali," uviedol.Systém dávok rodinnej politiky je podľa výsledkov štúdie neadresný, transfery totiž štát poskytuje každej rodine bez ohľadu na jej príjmovú situáciu. Slovenský systém dávok rodinnej politiky je pritom štedrejší ako v Českej republike, rovnaký model rodiny získa u našich západných susedov o 17 percent nižšie dávky. Výdavky na rodinnú politiku pritom na Slovensku dosahujú 2,34 mld. eur ročne, čo je približne rozpočet na celé základné a stredné školstvo.Rodinná politika na Slovensku je tak podľa INESS príliš drahá. Odporúča preto zrušiť novú tehotenskú dávku alebo zúžiť okruh žien, ktoré majú na túto dávku nárok. Táto dávka totiž podľa INESS nemá v plošnej podobe svoje opodstatnenie. Zmenou pri poskytovaní tehotenskej dávky by sa podľa štúdie dalo ušetriť 50 až 60 miliónov eur ročne.Ďalším úsporným krokom by podľa INESS mohlo byť skrátenie obdobia poberania materskej dávky po pôrode z 28 týždňov na 18 týždňov, pričom takéto skrátenie poberania dávky by sa týkalo aj otcov „Tieto zmeny umožnia znížiť výdavky na materskú o 30 %, to znamená, že bude možné znížiť odvodové zaťaženie všetkých pracujúcich o 116 mil. eur ročne," tvrdí INESS. Rodičovskú dovolenku odporúča skrátiť z troch rokov na dva roky.Podľa INESS by sa mala súčasne uzákoniť možnosť predĺžiť neplatenú rodičovskú dovolenku po dohode so zamestnávateľom o ďalší rok. Vzniknutá úspora dosiahne 30 percent, čo by umožnilo znížiť daňové zaťaženie pracujúcich v tomto roku o 200 mil. eur.INESS v štúdii odporúča aj testovanie príjmov poberateľov prídavkov na deti, podobne ako v Českej republike. Prídavky by sa tak nevyplácali rodinám s najvyšším príjmom. Hranicu odporúča inštitút nastaviť tak, že výdavky na prídavky klesnú o 30 percent, čo by prinieslo úsporu 118 mil. eur ročne.„Takto získané úspory v sume 0,5 miliardy eur je možné použiť na zníženie daňovo-odvodového zaťaženia pracujúcich, vrátane tých, ktorí živia rodiny," tvrdí INESS. Časť tejto úspory sa podľa INESS môže použiť na podporu rodín, ktorých príjmy len mierne prekračujú hranicu nároku na dávky v hmotnej núdzi.