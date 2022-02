XTB po novom klientom umožní zníženie dane z amerických dividend o polovicu

O skupine XTB

3.2.2022 (Webnoviny.sk) -Spoločnosť XTB oznámila úspešné dokončenie implementácie formulára W-8BEN. Ten je určený všetkým klientom, ktorí nemajú daňovú rezidenciu v USA, ale dostávajú zo Spojených štátov príjmy v podobe dividend. Vďaka dokumentu sa im daňová sadzba zníži na 15 % z pôvodných 30 %. Formulár je k dispozícii pre nových aj existujúcich klientov od stredy 26. januára."Sprístupnenie formulára W-8BEN našim klientom bolo pre nás dôležitou prioritou. Pre všetkých, ktorí prostredníctvom XTB držia akcie amerických firiem či ETF vyplácajúcich dividendy alebo o takej investícii uvažujú, ide o značnú výhodu. Vďaka tomu, že vyplnenie aj schválenie formulára je možné vybaviť kompletne online v rámci klientskeho účtu, je navyše celý proces veľmi jednoduchý," hovorí Michael Kopta, riaditeľ marketingu pre Česko, Slovensko a Maďarsko v XTB.Podľa Michaela Koptu je rozumné formulár vyplniť už pred nákupom amerických akcií alebo pred otvorením pozície na amerických akciových CFD a ETF. Vybavenie je tiež možné kedykoľvek neskôr, je však potrebné dať si pozor a termín vyplácania dividend nezmeškať. "Klientom, ktorí si akcie amerických firiem nakúpili ešte pred zavedením formulára W-8BEN, odporúčame jeho vyplnenie čo najskôr, aby bol platný už pre najbližšie vyplácanie," radí ďalej Kopta.Po vyplnení a schválení formulára nadobúda nová daňová sadzba platnosť od začiatku nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Na využitie zníženej sadzby je teda potrebné, aby klient formulár vyplnil do konca kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu výplaty dividend. Platnosť formulára W-8BEN je tri roky, následne je potrebné ho obnoviť. Viac informácií o formulári W-8BEN nájdete tu . U XTB môžete nakupovať fyzické (skutočné) akcie a ETF z celého sveta s 0% poplatkami, a to až do výšky 100 000 EUR mesačne.Skupinu XTB tvoria pobočky jedného z najväčších burzovne obchodovaných brokerov FX a CFD na svete. Skupina XTB predstavuje subjekty, ktoré sú regulované tými najväčšími orgánmi dohľadu na svete, vrátane FCA, CySEC a KNF. S viac ako 15 rokmi skúseností poskytuje spoločnosť XTB maloobchodníkom okamžitý prístup na stovky svetových trhov. Skupina XTB je založená na dôvere, technológii a podpore. Od roku 2002 sa skupina rozšírila na 12 hlavných trhov v Európe, Latinskej Amerike a Ázii a prilákala viac ako 389 000 klientov. XTB prevádzkuje vlastné, užívateľmi oceňované platformy xStation a xStation Mobile, ktoré ponúkajú viac ako 5 200 nástrojov, vrátane fyzických akcií, ETF a CFD na forex, indexy, komodity, akcie, ETF a kryptomeny. Prostredníctvom X-Open Hub poskytuje XTB popredné technológie pre finančné inštitúcie z celého sveta. Viac informácií nájdete na www.xtb.com Informačný servis