Rodinné podniky tvoria majoritnú časť malých a stredných podnikov na Slovensku. Ktoré sú tie najúspešnejšie?

7.6.2024 (SITA.sk) - Rodinné podniky tvoria majoritnú časť malých a stredných podnikov na Slovensku. Podľa štúdie Slovak Business Agency z roku 2018 tvoria rodinné podniky na Slovensku 60 až 80 percent z celkového počtu malých a stredných podnikov.Hoci bola minulý rok prijatá právna definícia rodinného podnikania a majitelia boli vyzvaní na registráciu svojich podnikov, túto možnosť doteraz nevyužil žiadny rodinný podnik.Počet rodinných podnikov na Slovensku preto nevieme určiť v presných číslach, no na základe pracovných skúseností Inštitútu Rodinného Businessu, počet rodinných podnikov neustále rastie, pričom pribúdajú nové startupy, zakladané členmi rodiny.Zároveň väčšina rodinných podnikov v súčasnosti oslavuje svoje dvadsiate alebo tridsiate výročie, čo znamená, že čelia procesu generačnej výmeny.Podľa svetových štatistík až 30 percent rodinných firiem neprežije prvú generačnú výmenu a do tretej generácie sa nedokáže preklenúť až 70 percent rodinných firiem. Rodinné podniky čelia rôznym výzvam, ako je nástupníctvo a riešenie rovnováhy medzi rodinným a pracovným životom.„Plán nástupníctva môže byť kľúčovým aspektom prežitia rodinného podniku, najmä ak dôjde k náhlemu nástupníctvu, alebo ak rodinu zastihnú emocionálne problémy, ako nečakaná choroba alebo úmrtie majiteľa," uvádza za Inštitút Rodinného Businessu Linda Vaculčíková.Taktiež je v tomto biznise dôležité nastaviť si primerané hranice medzi rodinnými a obchodnými záležitosťami a organizovať rodinné rady na pravidelnej báze.Efektívna komunikácia medzi členmi rodiny dopomôže k tomu, aby si vopred povedali, aké sú role, úlohy a zodpovednosti, a aby sa tak partnersky zvládali rodinné problémy.„Formalizácia manažérskeho tímu a procesov je pre úspešné fungovanie rodinného podniku nevyhnutná," dodávajú odborníci na rodinné podnikanie.Vytvorenie správnej rady s odbornými členmi mimo rodiny môže poskytovať cenné poznatky a pomôže určiť priority v podnikateľskom pláne. Majitelia rodinných podnikov očakávajú, že vedenie firmy ostane v rukách rodiny, čo je základom ich dlhodobej orientácie.„Takmer 70 percent našich klientov vníma ako jeden z najdôležitejších cieľov plánovanie nástupníctva a pomoc mladšej generácii porozumieť biznisu," uvádzajú Linda Vaculčíková. Príprava lídra novej generácie zahŕňa externé skúsenosti, školenia a vzdelávacie programy.Podľa Inštitútu Rodinného Businessu však neexistuje nič také ako “najlepší čas na začiatok”, pretože pripravenosť jednotlivca na vedenie závisí od jeho osobného rozvoja a nastavenia.To, že sa rodinným podnikom na Slovensku darí potvrdzuje aj celkový obrat spoločností zaradených v tohtoročnom rebríčku Forbes Top 50 rodinných firiem Slovenska, ktorý dosiahol takmer deväť miliárd eur. Ich celkový hrubý zisk dosiahol 342 miliónov eur.„Súhrnne sa im darí veľmi dobre. Ide o výrazný nárast oproti minulému roku,“ zhodnotila redaktorka Forbesu Martina Jurinová, ktorá rebríček zostavovala.Na čele tohtoročného rebríčka je považskobystrická spoločnosť Raven rodiny Harvánekovcov s tržbami 563,7 milióna eur a ziskom 45,7 milióna eur za rok 2022.Raven, vedený Ľubomírom Harvánkom, patrí k najvýznamnejším obchodným firmám s hutníckym materiálom v rámci V4 , venuje sa tiež kovovýrobe a cestnej nákladnej preprave. Na druhej priečke skončila stávková kancelária Niké , ktorú vedie Roman Berger, syn zosnulého spoluzakladateľa Otta Bergera. Stabilne silná ziskovosť pomohla firme prekonať pokles tržieb spôsobený zmenou účtovných pravidiel, a tým sa udržať na popredných miestach rebríčka. Rodina Kmotríkovcov s firmou Grafobal Group obsadila tretiu priečku, s tržbami 2,1 miliardy eur a ziskom pred zdanením 16,2 milióna eur.Rebríček odhaľuje aj nový trend, a to presun majetku na ďalšiu generáciu. Príklady zahŕňajú firmu Matador, ktorú vedie už tretia generácia, bývalý automobilový pretekár Štefan Rosina mladší.Firma I.D.C. Holding funguje pod vedením dcéry Pavlíny Jakubec, najväčšiu maloobchodnú sieť drogérií s tuzemským vlastníctvom 101 Drogérie už od vlaňajška vedie Matej Krajčík, ktorý prevzal žezlo od otca Emila Krajčíka.Medzi nováčikmi sa objavila Medusa Group rodiny Šteckovcov, ktorá pôsobí v gastrobiznise. Ich tržby za minulý rok dosiahli 54,5 milióna eur a hrubý zisk 8,4 milióna eur. Pekárenská spoločnosť Minit Slovakia vedená synom Ladislavom Ambrovicsom výrazne narástla tržbami na 63,6 milióna eur a hrubým ziskom 2,4 milióna eur.