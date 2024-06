Kúpeľné mesta chcú viac peňazí z podielových daní, obce pri atómových elektrárňach vyššiu jadrovú daň

Rokovanie s vládou

Zjednotenie pravidiel

7.6.2024 (SITA.sk) - Nedostatok finančných prostriedkov, budúcnosť financovania samospráv a rušenie ambulancií detských pohotovostí trápi podľa predsedu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozefa Božika mestá a obce rovnako na východnom, strednom aj západnom Slovensku.Ako povedal po rokovaní s predstaviteľmi regionálnych združení samospráv Trnavského kraja, ZMOS očakáva rokovanie s vládou a jej predsedom Robertom Ficom na tému, ako ďalej vo financovaní samospráv.Podotkol, že ZMOS je organizácia, ktorá naberá na sile a cez ktorú sa primátori a starostovia snažia tlmočiť svoje požiadavky smerom k vláde a parlamentu, aby sa skvalitnil život občanov v mestách a obciach.Na rokovaní vedenia ZMOS v Piešťanoch primátori a starostovia z Trnavského kraja otvorili navyše aj problematiku dane za jadrové zariadenia, ako aj problematiku, ktorá sa týka špeciálne kúpeľných a historických miest. Kúpeľné mestá majú podľa primátora Piešťan Petra Jančoviča zvýšené náklady, ale príjmy z podielových daní majú rovnaké, ako ktorékoľvek iné mestá.„Naši občania sa skladajú aj na odpad hostí, ktorí prídu do centra mesta. Naši občania sa skladajú aj na mestskú dopravu, ktorá ide v prípade Piešťan až na Kúpeľný ostrov. Musíme mať všade kvetinové záhony, pretože to ku kúpeľným mestám patrí. Musíme mať bohatý kultúrny program, aby sa hostia nenudili a odniesli si emócie. Toto vôbec nie je zohľadnené v podielových daniach pre samosprávy,“ povedal primátor Peter Jančovič. Riešiť by sa podľa neho malo aj zjednotenie pravidiel pre fungovanie organizácií cestovného ruchu.Podpredseda ZMOS a zároveň starosta obce Ratkovce v okrese Hlohovec Martin Červenka zasa upozornil, že daň za jadrové zariadenie je rovnaká už od roku 2004, teda celých dvadsať rokov. Samosprávy preto podľa neho vo vhodnom okamihu otvoria otázku zvýšenia tejto dane aj na politickej úrovni.Obec Ratkovce, ktorá priamo susedí s jadrovými elektrárňami Jaslovské Bohunice, má ročný príjem z tejto dane na úrovni 17-tisíc eur. Podpredseda ZMOS pripomenul aj problém skladovania nízkoaktívnych jadrových odpadov v Jaslovských Bohuniciach.„Všetci u nás platia za komunálny odpad, tak by sme boli radi, aby to tak bolo aj v prípade jadrového odpadu. Aby ľudia mali niečo navyše za to, že žijú tam, kde žijú," dodal Červenka.