Utorok 26.5.2026
Meniny má Dušan
24hod.sk Kultúra Knižné novinky
26. mája 2026
Rodinné tajomstvá, trauma a cesta k uzdraveniu. To sú memoáre Aký krásny obrázok
Niektoré knihy sa nečítajú ľahko a predsa ich nedokážete odložiť.
Aký krásny obrázok od Andrey Leeb je bolestivo úprimná memoárová výpoveď o detskej traume, mlčaní, rodinných tajomstvách a dlhej ceste k uzdraveniu. Silný príbeh, ktorý láme srdce, no zároveň prináša nádej.
Andrea má len štyri a pol roka, keď ju jej otec David prvýkrát kúpe spôsobom, ktorý v nej vyvolá nepokoj a strach. Hoci je ešte veľmi malá, intuitívne cíti, že niečo nie je správne. Situáciu navyše nečakane preruší matka Marlene, ktorá po pohľade na scénu skolabuje. Následný šok ju dokonca pripraví na niekoľko týždňov o zrak.
Tým sa však nič nekončí. Práve naopak. Skutočná tragédia spočíva v tom, že rodina sa rozhodne pravdu nevidieť. Andrea vyrastá v prostredí popierania, ticha a nevyslovených tajomstiev. Naučí sa fungovať, prežívať, usmievať sa a budovať si život, no trauma zostáva hlboko ukrytá pod povrchom. Autorka veľmi citlivo ukazuje, ako detská psychika dokáže bolestivé zážitky potlačiť, aby vôbec bolo možné pokračovať ďalej.
Andrea si vybuduje úspešný život. Vyštuduje ošetrovateľstvo aj právo, vytvorí si kariéru a presviedča samu seba, že minulosť nechala za sebou. Lenže trauma nezmizne len preto, že ju človek odmieta vidieť.
Vo veku tridsaťtri rokov sa v preplnenom newyorskom metre stane obeťou nechceného dotyku. Nenápadný moment spustí lavínu spomienok, ktoré boli celé desaťročia zamknuté hlboko v podvedomí. Andrea je zrazu nútená čeliť pravde, pred ktorou ju celé detstvo chránilo mlčanie rodiny aj vlastnej mysle.
Práve táto časť knihy patrí k najsilnejším. Autorka veľmi presne opisuje, ako trauma funguje. Ako sa vracia vo fragmentoch, v pocitoch, v telesných reakciách a v nečakaných spúšťačoch. Hoci ide o mimoriadne ťažkú tému, Aký krásny obrázok nie je knihou bez nádeje. Andrea Leeb nepíše len o bolesti, ale aj o procese uzdravovania. O terapii, konfrontácii s minulosťou, o snahe pochopiť samu seba a znovu nájsť pokoj.
Kniha si získala mimoriadne silné reakcie nielen medzi čitateľmi, ale aj v médiách a literárnych recenziách. Magazín Kirkus Reviews označil knihu za „pôsobivé memoáre o traume s pozitívnym záverom“. Los Angeles Book Review ju dokonca nazval jednými z „najúprimnejších a najsilnejších memoárov“, aké kedy čítali.
Ak hľadáte knihu, ktorá vás emocionálne zasiahne, prinúti vás cítiť, premýšľať a ešte dlho po dočítaní ju budete nosiť v hlave, Aký krásny obrázok by vám rozhodne nemal uniknúť.
