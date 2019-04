Rodiny obetí havárie v Etiópii podali žaloby na Boeing

Záchranári odnášajú zabalené telá obetí z miesta nehody lietadla Etiópskych aerolínií, ktoré sa v nedeľu ráno zrútilo krátko po štarte z letiska v Addis Abebe, pri meste Bishoftu, 50 km južne od Addis Abeby 10. marca 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York/Addis Abeba 5. apríla (TASR) - Rodina 24-ročnej americkej pasažierky, ktorá zahynula 10. marca pri havárii lietadla v Etiópii, zažalovala v Chicagu spoločnosť Boeing. K žalovaným rodina zaradila aj leteckú spoločnosť Ethiopian Airlines a výrobcu súčiastok Rosemount Aerospace. Okrem iného ich obviňuje z nedbalosti a z konšpirácie, informovala vo štvrtok agentúra AP.Američankou, ktorá pri havárii Boeingu 737 MAX 8 v Etiópii prišla o život s ďalšími 156 ľuďmi na palube, bola Samy Stumová - praneter obhajcu práv spotrebiteľov a bývalého prezidentského kandidáta Ralpha Nadera.", uvádza sa v žalobe. A jej text pokračuje: "vyhlásil brat obete Adnaan Stumo na tlačovej konferencii v Chicagu a myslel tým spoločnosť Boeing.Letecký gigant čelí už viacerým ďalší žalobám, vrátane siedmich, ktoré už skôr podala v Chicagu jedna právnická firma. Tá argumentuje, že systém na ovládanie letu bol chybný a že spoločnosť Boeing pred tým nevarovala aerolínie, ani riadne nevyškolila pilotov.Typ stroja MAX 8 podlieha podrobnému skúmaniu od vlaňajšieho októbra, keď sa za podobných okolností zrútil do Jávskeho mora stroj indonézskej spoločnosti Lion Air.Aj Etiópčanka Konjit Shafi, sestra ďalšej obete havárie v Etiópii, uviedla, že po štvrtkovom zverejnení predbežnej správy celá jej rodina nanovo prežíva zdrvujúcu bolesť nad smrťou jej brata. V správe sa píše, že piloti dodržali odporúčané postupy Boeingu, keď ich lietadlo začalo smerovať nosom dolu, ale nepodarilo sa im pádu zabrániť.Konjit, ktorá pri havárii prišla o mladšieho brata Sintayehua Shafiho, uviedla pre agentúru AP, že jej rodina je informáciami, ktoré celý deň priebežne zverejňujú médiá, vyvedená z miery.povedala, obklopená rodinou, v etiópskom hlavnom meste Addis Abeba. "Konjit uviedla, že jej rodina ešte nie je rozhodnutá, či si najme právnický tím, a čaká na zverejnenie úplnej správy. Dodala, že jej rodina chce spravodlivosť, a to rýchlu spravodlivosť.Zosnulý Sintayehu, vedúci mechanik obchodného zastúpenia automobilky Toyota v Etiópii, cestoval do Kene, aby sa tam zúčastnil na školení.