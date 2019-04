Sudca nariadil psychiatrické vyšetrenie strelca z Christchurchu

Zdravotníci odvážajú zraneného z mešity 15. marca 2019 v novozélandskom meste Christchurch. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Christchurch 5. apríla (TASR) - Novozélandský sudca v piatok nariadil predpokladanému páchateľovi marcového útoku na mešity v meste Christchurch, aby sa podrobil psychiatrickému vyšetreniu. Odborníci by sa mali vyjadriť k tomu, či je svojprávny a schopný absolvovať súdny proces, informovala agentúra AFP.Muža identifikovaný ako 28-ročný austrálsky pravicový extrémista Brenton Harrison Tarrant čelí v súvislosti s útokom v Christchurchi obvineniam z 50-násobnej vraždy a 39-násobného pokusu o vraždu.Uvedené obvinenia boli oficiálne vznesené na piatkovom krátkom súdnom pojednávaní, na ktorom sa Tarrant zúčastnil len prostredníctvom videolinku z väznice s najprísnejším režimom v Aucklande, kde ho zadržiavajú v samoväzbe. Priamo v súdnej sieni ho zastupovali dvaja aucklandskí právnici.Tarrant počas zasadnutia súdu, na ktoré prišli aj viacerí príbuzní zastrelených moslimských veriacich, len nehybne sedel. Väzbu mu predĺžili až do ďalšieho pojednávania, ktoré sa má konať 14. júna.Sudca vyššieho súdu v Christchurchi Cameron Mander na piatkovom pojednávaní okrem toho vydal nariadenie, aby duševný stav obvineného zhodnotili dvaja odborníci. Mali by sa vyjadriť k tomu, "Počas piatkového zasadnutia súdu bol tiež oficiálne aktualizovaný text obvinenia voči Tarrantovi, a to tak, aby zahŕňal všetkých 50 mŕtvych a 39 zranených. Obvinenie z vraždy bolo voči nemu predbežne vznesené už deň po masakre z 15. marca.