Rodný dom Martina Rázusa ožil spomienkou na jeho odkaz

Na snímke pomník Martina Rázusa. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Mikuláš 17. októbra (TASR) – Životný odkaz i tvorbu slovenského básnika a prozaika Martina Rázusa pripomenie v tomto týždni pri príležitosti 130. výročia jeho narodenia séria podujatí v Liptovskom Mikuláši a v Bratislave. Stredajší program v spisovateľovom rodnom dome a záhrade v liptovskomikulášskej časti Vrbica ponúkol návštevníkom besedu so zakladajúcimi členmi Rázusovie klubu spisovateľov, vyhodnotenie literárnej súťaže či scénky z románu Maroško. Práve vonkajší vzhľad Rázusovie domu prešiel v uplynulom období značnou obnovou, ktorej cieľom bolo oživiť expozíciu a zaujať verejnosť.Riaditeľ mestského Múzea Janka Kráľa Jaroslav Hric pripomenul, že pôvodný dom, v ktorom sa spisovateľ narodil, môžeme v dnešnej dobe považovať za akýsi unikátny skanzen na sídlisku. Stojí síce na základoch starej Vrbice, no polohou hraničí so sídliskom Nábrežie.priblížil Hric.Dodal, že v rámci starostlivosti o expozíciu investovalo múzeum s podporou mesta do oplotenia, vymaľovania fasády či oživenia Maroškovej záhrady. V areáli okolo domu tak pribudlo množstvo ovocných stromov a kríkov.Správca a lektor Rázusovie domu Štefan Packa poukázal najmä na hodnoty dnešnej spoločnosti, kde je kultúra na chvoste záujmu.podotkol.Séria spomienkových podujatí bude pokračovať vo štvrtok 18. októbra pri spisovateľovom pamätníku na Rázusovom nábreží v Bratislave. Týždeň osláv zakončí v nedeľu 21. októbra v Liptovskom Mikuláši Deň Martina Rázusa, ktorý bude patriť hudobno-literárnemu pásmu Hoj zem drahá a prezentácii autorových kníh v evanjelickom kostole na Tranovského ulici.