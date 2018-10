Symfonický orchester Slovenského rozhlasu otvára jubilejnú 90. sezónu

Na snímke Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Foto: Facebook Symfonický orchester Slovenského rozhlasu Foto: Facebook Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. októbra (TASR) - Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vstupuje do jubilejnej 90. koncertnej sezóny. Otvorí ju v piatok 19. októbra slávnostným koncertom k 100. výročiu vzniku Československa. TASR informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.Vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu zaznejú Metamorfózy Eugena Suchoňa, Vyšehrad Bedřicha Smetanu a Novosvetská Antonína Dvořáka pod dirigentskou taktovkou Ondreja Lenárda. Umelec, ktorý patrí k najvýraznejším dirigentským osobnostiam slovenskej hudby 20. storočia, strávil s terajším Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu od roku 1970 celé dve dekády, z toho v rokoch 1977 až 1990 pôsobil ako šéfdirigent.povedal Ondrej Lenárd.Slávnostný koncert symbolicky otvorí časť Vyšehrad z cyklu symfonických básní Má vlast skladateľa Bedřicha Smetanu. Ikonické dielo českej hudby vznikalo v čase, keď jeho autor trpel takmer úplnou stratou sluchu. Premiéru malo v Prahe v roku 1882 a bolo to prvé a súčasne posledné kompletné uvedenie skladby, ktorého sa jeho autor dožil.Metamorfózy Eugena Suchoňa mali premiéru v roku 1953. Toto autobiografické dielo reflektuje prostredníctvom hudby predchádzajúce udalosti v skladateľovom živote. Jedno z najuvádzanejších diel klasickej hudby Novosvetská komponoval Antonín Dvořák od decembra 1892 do mája nasledujúceho roku počas svojho pobytu v New Yorku, kde pôsobil ako riaditeľ národného hudobného konzervatória.Novým šéfdirigentom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu sa v jeho jubilejnej sezóne stal Peter Valentovič, ktorý bude orchester dirigovať na viacerých mimoriadnych koncertoch a festivaloch.poznamenal Peter Valentovič.