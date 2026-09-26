|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 26.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Edita
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. septembra 2026
Už aj Žilina stratila body, Prešov stále nemá na svojom konte ani jeden. Na čelo tabuľky sa dostal Slovan Bratislava
Tagy: Tipsport extraliga
Prešov nebodoval ani vo svojom štvrtom súboji v novom súťažnom ročníku a je na dne tabuľky, v piatok doma nestačil na Banskú Bystricu a podľahol jej 1:3. Slovenská hokejová extraliga má za sebou 4. ...
Zdieľať
26.9.2026 (SITA.sk) - Prešov nebodoval ani vo svojom štvrtom súboji v novom súťažnom ročníku a je na dne tabuľky, v piatok doma nestačil na Banskú Bystricu a podľahol jej 1:3.
Slovenská hokejová extraliga má za sebou 4. kolo, po ktorom už každý klub aspoň raz prehral. Hráči Žiliny síce boli v úvodných troch dueloch stopercentní a boli na čele tabuľky, v piatok však prehrali na ľade majstrovskej Nitry 1:3.
V úvode duelu síce tím spod Dubňa viedol presným zásahom Kamila Walegu, no potom už strieľali góly len domáci. „Bolo to slušné tempo na štvrté kolo - ako vždy v Nitre. Začali sme dobre, viedli sme 1:0 a mali sme šance. Dosť nás pribrzdilo naše šesťminútové oslabenie, v ktorom sme stratili dosť síl. Nitra hrala výborne, bola rýchla, agresívna, k veľa veciam nás nepúšťala," komentoval žilinský tréner Milan Bartovič podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).
"Zápas rozhodla druhá tretina, ktorú sme nehrali vôbec dobre. Zo začiatku sme inkasovali a v tomto móde sme sa viezli ďalších 10 minút. Tam nás Nitra pretlačila a držal nás brankár Roman Rychlík. V tretej tretine sme ukázali silu, hrali sme veľa v ofenzívnej zóne a škoda, že nám to nepadlo,“ dodal.
Asistent domáceho kouča Dušan Milo prezradil, že podľa neho sa hral výborný zápas vo výbornej atmosfére. "Vedeli sme, že Žilina je v 'laufe', vyhrala tri zápasy a nachystali sme sa na to. My však máme tiež svoju kvalitu a ukázali sme, čoho sme schopní. Mali sme dobrý pohyb, viac šancí, mohli sme už v druhej tretine zvýšiť náskok. Cením si, že chalani nebrali do úvahy ani to, že sme prehrávali 0:1, hrali sme ďalej svoju hru. V závere sme udržali oslabenie, čo bolo kľúčové a myslím si, že sú to zaslúžené tri body,“ zhodnotil.
Zaváhanie Žilinčanov využil Slovan Bratislava a triumfom nad Zvolenom 6:1 sa dostal na čelo tabuľky. Má náskok jedného bodu pred Košicami a troch pred treťou Žilinou. Vedúca dvojica však v porovnaní s "vlkmi" absolvovala o duel viac.
"Veľmi dobre sme vstúpili do zápasu, mali sme veľmi dobrú prvú tretinu, hoci sa skončila 0:0. Vytvárali sme si šance, boli sme aktívni, veľa sme strieľali. Odrazilo sa to v druhej tretine, bola vynikajúca, pokračovali sme v našej hre a vyhrali sme ju 4:1. Iba záver strednej časti nám trochu ušiel. Inak bola radosť pozerať na našu energiu. V tretej tretine sme si to kontrolovali. Bolo dobré, že sme sa presadili v presilovkách a veľmi dobrý výkon podal aj brankár Andrisík. Vážime si, že sme ešte neinkasovali v oslabení. Pozitívne hodnotíme štart do sezóny. Všetci hráči dobre spolupracujú a tvrdo pracujú,“ uviedol asistent trénera Michal Dostál.
Na opačnom konci tabuľky je Prešov, ktorý nebodoval ani vo svojom štvrtom súboji v novom súťažnom ročníku. V piatok Šarišania nestačili doma na Banskú Bystricu a podľahli jej 1:3. Na predposlednej priečke sú trojbodové Michalovce a desiata je po premiérovom extraligovom triumfe v tejto sezóne majstrovská Nitra.
Zdroj: SITA.sk - Už aj Žilina stratila body, Prešov stále nemá na svojom konte ani jeden. Na čelo tabuľky sa dostal Slovan Bratislava © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská hokejová extraliga má za sebou 4. kolo, po ktorom už každý klub aspoň raz prehral. Hráči Žiliny síce boli v úvodných troch dueloch stopercentní a boli na čele tabuľky, v piatok však prehrali na ľade majstrovskej Nitry 1:3.
V úvode duelu síce tím spod Dubňa viedol presným zásahom Kamila Walegu, no potom už strieľali góly len domáci. „Bolo to slušné tempo na štvrté kolo - ako vždy v Nitre. Začali sme dobre, viedli sme 1:0 a mali sme šance. Dosť nás pribrzdilo naše šesťminútové oslabenie, v ktorom sme stratili dosť síl. Nitra hrala výborne, bola rýchla, agresívna, k veľa veciam nás nepúšťala," komentoval žilinský tréner Milan Bartovič podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).
"Zápas rozhodla druhá tretina, ktorú sme nehrali vôbec dobre. Zo začiatku sme inkasovali a v tomto móde sme sa viezli ďalších 10 minút. Tam nás Nitra pretlačila a držal nás brankár Roman Rychlík. V tretej tretine sme ukázali silu, hrali sme veľa v ofenzívnej zóne a škoda, že nám to nepadlo,“ dodal.
Asistent domáceho kouča Dušan Milo prezradil, že podľa neho sa hral výborný zápas vo výbornej atmosfére. "Vedeli sme, že Žilina je v 'laufe', vyhrala tri zápasy a nachystali sme sa na to. My však máme tiež svoju kvalitu a ukázali sme, čoho sme schopní. Mali sme dobrý pohyb, viac šancí, mohli sme už v druhej tretine zvýšiť náskok. Cením si, že chalani nebrali do úvahy ani to, že sme prehrávali 0:1, hrali sme ďalej svoju hru. V závere sme udržali oslabenie, čo bolo kľúčové a myslím si, že sú to zaslúžené tri body,“ zhodnotil.
Zaváhanie Žilinčanov využil Slovan Bratislava a triumfom nad Zvolenom 6:1 sa dostal na čelo tabuľky. Má náskok jedného bodu pred Košicami a troch pred treťou Žilinou. Vedúca dvojica však v porovnaní s "vlkmi" absolvovala o duel viac.
"Veľmi dobre sme vstúpili do zápasu, mali sme veľmi dobrú prvú tretinu, hoci sa skončila 0:0. Vytvárali sme si šance, boli sme aktívni, veľa sme strieľali. Odrazilo sa to v druhej tretine, bola vynikajúca, pokračovali sme v našej hre a vyhrali sme ju 4:1. Iba záver strednej časti nám trochu ušiel. Inak bola radosť pozerať na našu energiu. V tretej tretine sme si to kontrolovali. Bolo dobré, že sme sa presadili v presilovkách a veľmi dobrý výkon podal aj brankár Andrisík. Vážime si, že sme ešte neinkasovali v oslabení. Pozitívne hodnotíme štart do sezóny. Všetci hráči dobre spolupracujú a tvrdo pracujú,“ uviedol asistent trénera Michal Dostál.
Na opačnom konci tabuľky je Prešov, ktorý nebodoval ani vo svojom štvrtom súboji v novom súťažnom ročníku. V piatok Šarišania nestačili doma na Banskú Bystricu a podľahli jej 1:3. Na predposlednej priečke sú trojbodové Michalovce a desiata je po premiérovom extraligovom triumfe v tejto sezóne majstrovská Nitra.
Zdroj: SITA.sk - Už aj Žilina stratila body, Prešov stále nemá na svojom konte ani jeden. Na čelo tabuľky sa dostal Slovan Bratislava © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Tipsport extraliga
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Rodri napriek vážnym obvineniam verí v nevinu Manchestru City – VIDEO
Rodri napriek vážnym obvineniam verí v nevinu Manchestru City – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Mancinimu návrat na taliansku lavičku nevyšiel, po prehre s Belgičanmi však videl aj pozitíva a akceptuje nevôľu fanúšikov
Mancinimu návrat na taliansku lavičku nevyšiel, po prehre s Belgičanmi však videl aj pozitíva a akceptuje nevôľu fanúšikov