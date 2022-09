Roger Federer dal na Laver Cupe bodku za svojou skvelou kariérou. Bola to perfektná púť, povedal dojatý Švajčiar

Rozlúčka bola emotívna

Nechýbali ani jeho najbližší

Federer sa stal ikonou

24.9.2022 (Webnoviny.sk) - Švajčiarsky tenisový elegán Roger Federer už má kariéru za sebou. Bodku za ňou dal v piatok na exhibičnom turnaji Laver Cup 2022 v anglickom Londýne, kde nastúpil vo štvorhre po boku Španiela Rafaela Nadala Rozlúčka to nebola víťazná, zástupcovia tímu Európy totiž podľahli dvojici z výberu zvyšku sveta Jackovi Sockovi Francesovi Tiafoemu 6:4, 6:7 (2), 9:11 (zápasový tajbrejk).Po skončení duelu sa 41-ročný Švajčiar rozlúčil s fanúšikmi aj dlhoročnými súpermi zo svetových kurtov."Bol to nádherný deň. Som šťastný, nie smutný. Bol to krásny pocit opäť vyjsť na kurt. Som šťastný, že som bol toho súčasťou," povedal dvadsaťnásobný grandslamový šampión priamo na kurte.Rozlúčka to bola emotívna. Nemožno sa čudovať, že aj v tvárach najväčších bojovníkov sa zjavili slzy dojatia. Federer plakal, keď sa po súboji objal s Nadalom aj ďalšími členmi svojho tímu.Viackrát si tiež utrel slzy z tváre, keď dav v hľadisku skandoval jeho meno a on fanúšikom mával späť. Naposledy ako profitenista. A sĺz sa nezdržal ani Španiel Nadal."Bola to perfektná púť. Veľmi rád by som si ju absolvoval ešte raz," hovoril Federer, pričom sa snažil aspoň na okamih zadržať slzy dojatia.Na rozlúčkovej oslave tenisového velikána nechýbali okrem fanúšikov a hráčov ani jeho najbližší - slovenská manželka Mirka, ich štyri deti či rodičia tenistu.A keď Federerova najbližšia rodina k nemu pridala po oficiálnej časti, tvár Rogera opäť zaliali slzy."Ste tu všetci, chlapci aj dievčatá. Moja manželka ma celý čas podporovala. Mohla ma toľkokrát zastaviť, už veľmi dávno, no nespravila to. Umožnila mi a dovolila mi hrať, bolo to úžasné. Ďakujem ti," povedala odchádzajúca tenisová hviezda.Bazilejský rodák počas bohatej kariéry šesťkrát ovládal Australian Open, raz Roland Garros, osemkrát Wimbledon a päťkrát US Open. Má na svojom konte olympijské zlato (štvorhra v Pekingu 2008) aj striebro (dvojhra v Londýne 2012).V roku 2014 bol členom víťazného tímu v Davisovom pohári a trikrát (2001, 2018 a 2019) aj v Hopmanovom pohári. Za viac ako dve dekády na okruhu sa stal ikonou, po športovej aj ľudskej stránke"Ďakujem každému z vás. Toľkí sme mi fandili a dnes večer ste pre mňa znamenali veľmi veľa," prihovoril sa Federer k fanúšikom a dodal: "Toto nie je koniec, život pokračuje ďalej. Som šťastný, všetko je skvelé. Toto je len jeden okamih v čase."Priznal tiež, že príhovoru pred davom sa obával, pretože vedel, že na neho doľahnú emócie.