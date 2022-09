Laver Cup: Federer sa rozlúčil s kariérou prehrou vo štvorhre po boku Nadala

Švajčiarsky tenista Roger Federer na Laver Cupe v Londýne oficiálne ukončil aktívnu kariéru. V rozlúčkovej štvorhre spoločne so Španielom Rafaelom Nadalom prehrali s americkým párom Frances Tiafoe, Jack Sock 6:4, 6:7 (2)., 9:11. Tím Európy hral po prvom dni s Tímom sveta 2:2.



Štyridsaťjedenročnému Federerovi sa splnilo želanie a v poslednom zápase kariéry nastúpil po boku svojho veľkého rivala. S Nadalom dokopy získali 42 grandslamových titulov. Na ATP Tour odohrali 40 vzájomných duelov, bilancia je 24-16 v prospech Španiela. V londýnskej štvorhre nebola núdza o exhibičné prvky, zaplnenú 02 arénu dvíhali zo sedadiel najmä výmeny na sieti.



Prvý brejkbal prišiel až za stavu 4:4 pri podaní Nadala, Federer ho odvrátil nekompromisným smečom. V ďalšom geme švajčiarsko-španielsky tandem Američanov brejkol a prvý set získal vo svoj prospech. V druhom dejstve viedli Tiafoe so Sockom 3:1, no Federer s Nadalom vyrovnali na 3:3 a na rad prišiel tajbrejk, v ktorom dominovali Američania. O všetkom rozhodol záverečný supertajbrejk. V ňom mali Federer a Nadalom za stavu 9:8 k dispozícii mečbal, no nevyužili ho a ďalšie tri body sa stali korisťou Američanov.



Federer počas emotívneho pozápasového rozhovoru neskrýval dojatie. "V poslednom zápase kariéry som prehral, no vôbec nie som smutný, pretože som prežil fantastický večer. Bol to nádherný deň, veľmi som si ho užil. Bolo krásne ešte raz si zaviazať tenisky a vstúpiť na kurt pred očami mojej rodiny a mojich blízkych. Bol to veľkolepý zápas a som rád, že som mohol byť v jednom tíme s takými legendami, akými sú Rafa Nadal, Novak Djokovič či Andy Murray. V srdci som bol vždy tímový hráč, aj keď v tenise to moc nešlo. Nikdy som si nemyslel, že budem takýto úspešný. Miloval som tenis, bola to skvelá cesta. Rád by som ju prešiel ešte raz, ak by sa to dalo," uviedol Švajčiar, ktorý špeciálne poďakoval svojej rodine: "Veľká vďaka patrí mojej manželke Mirke, obom dievčatám aj chlapcom za podporu. V uplynulých 13 rokoch sme si toho spolu veľa užili. Mirka ma už dávno mohla zastaviť, ale nespravila to. Ďakujem aj mojim rodičom, bez nich by som tu nebol."

Rogera Federera z Tímu Európy objíma jeho hráčsky partner Rafael Nadal po ich dvojzápase na Laver Cupe proti Jackovi Sockovi a Frances Tiafoeovej v londýnskej O2 aréne v piatok 23. septembra 2022.

Foto: TASR/AP





Emócie lomcovali aj Nadalom: "Bola pre mňa veľká česť byť súčasťou tohto úžasného momentu v histórii nášho športu. Roky sme toho veľa zažívali spoločne. Keď Roger odchádza z okruhu, odchádza s ním aj veľká časť môjho života. Bolo pre mňa náročné ustáť tiaž okamihu." Federerovi vzdali hold aj premožitelia v záverečnom vystúpení. "Dvaja z najlepších hráčov histórie nastúpili spolu," uviedol Sock. "Nemyslím si, že ešte niekedy uvidíme ďalšieho tenistu, ako bol Roger. Spôsob, akým hral, s akou eleganciou sa pohyboval na kurte a to, kto je, je nenapodobniteľné," pridal sa Tiafoe.





Federer vyhral vo dvojhre 103 turnajov najvyššej profesionálnej úrovne vrátane 20 grandslamvých. V historických tabuľkách je na ATP Tour na druhom mieste za Američanom Jimmym Connorsom, ktorý má v zbierke 109 trofejí. Federer osemkrát triumfoval vo Wimbledone (2003-2007, 2009, 2012, 2017), šesťkrát nenašiel premožiteľa na Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018), v rokoch 2004-2008 vyhral US Open. V júni 2009 jedinýkrát zdvihol nad hlavu cennú trofej na Roland Garros a zavŕšil kariérny Grand Slam.



V roku 2014 sa so švajčiarskym tímom tešil zo zisku Davisovho pohára, šesťkrát vyhral turnaj majstrov. V jeho zbierke úspechov chýba iba zlatá olympijská medaila vo dvojhre. Na OH 2008 v Pekingu triumfoval v debli so Stanom Wawrinkom, o štyri roky neskôr v Londýne prehral vo finále singla s Britom Andym Murraym.



"Všetkým hráčom na okruhu bude chýbať," dodal Nór Casper Ruud, ktorý zvíťazil v úvodnej dvojhre Laver Cupu nad Sockom 6:4, 5:7, 10:7.

Laver Cup v Londýne:



Tím Európy - Tím sveta 2:2 po prvom dni



Casper Ruud - Jack Sock 6:4, 5:7, 10:7



Stefanos Tsitsipas - Diego Sebastian Schwartzman 6:2, 6:1



Andy Murray - Alex de Minaur 7:5, 3:6, 7:10



Rafael nadal, Roger Federer - Frances Tiafoe, Sock 6:4, 6:7 (2), 9:11

Ohlasy svetových médií



The Guardian: "Roger Federer sa dojímavo rozlúčil prehrou vo štvorhre po boku Rafaela Nadala."





BBC: "Dojatý Roger Federer dal zbohom tenisu po odohraní štvorhry s ďalším velikánom Rafaelom Nadalom na Laver Cupe."





Al-Džazíra: "Federer sa vrátil, aby odohral svoj záverečný zápas kariéry pred 17.500 divákmi vo vypredanej londýnskej O2 aréne."





tennis.com: "Dvadsaťnásobný grandslamový víťaz priniesol na kurt nepoznanú krásu a úprimnosť. Zmenil túto hru a nikto ako on už nikdy nepríde."





Daily Mail: "Legendárny tenista Roger Federer sa neubránil slzám. Oslnivú kariéru ukončil po boku dlhoročného rivala Rafaela Nadala."





Financial Times: "Tenisový velikán Roger Federer odohral svoj záverečný zápas. Ukončil kariéru sprevádzanú kúzelnou hrou, získavaním trofejí a duelmi s elitnými súpermi v zlatej ére mužského tenisu."