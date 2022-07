Roger Federer naznačil, kedy sa chce vrátiť do súťažného kolotoča

Chcel by sa ešte raz vrátiť

Naposledy na centrálnom dvorci v 2021

4.7.2022 (Webnoviny.sk) - Švajčiarsky tenista Roger Federer síce neštartuje na tohtoročnom grandslamovom turnaji vo Wimbledone, no napriek tomu si nenechal ujsť možnosť ukázať sa v areáli All England Clubu.V nedeľu doň zavítal pri príležitosti 100. výročia tamojšieho centrálneho dvorca, ktorý slávnostne otvorili v roku 1922. Federer vyhlásil, že na „posvätnej londýnskej tráve“ by sa chcel predstaviť s raketou v ruke v roku 2023.„Dúfam, že sa mi to podarí a ešte raz sa sem vrátim,“ povedal 40-ročný Federer, ktorý vo Wimbledone získal osem z 20 grandslamových titulov.Fanúšikovia ho privítali búrlivými ováciami, a to napriek tomu, že namiesto bielej hráčskej „uniformy“ mal na sebe tmavý oblek a kravatu.Federer dlhodobo pauzuje od leta minulého roka pre problémy s kolenom. Odvtedy vynechal olympijský turnaj v Tokiu, US Open v New Yorku, januárový Australian Open v Melbourne či nedávny Roland Garros v Paríži.„Mal som to šťastie, že som na tomto centrálnom dvorci odohral mnoho zápasov. Cítim sa trošku trápne, že som tu dnes v inej úlohe. Je však skvelé, že tu môžem byť s ostatnými šampiónmi. Tento kurt mi priniesol moje najväčšie víťazstvá i prehry,“ dodal Federer, ktorý sa zúčastnil na každom Wimbledone od svojej premiéry v roku 1999.Zatiaľ svoj posledný duel na tomto turnaji odohral 7. júla 2021, keď na centrálnom dvorci podľahol vo štvrťfinále Poliakovi Hubertovi Hurkaczovi Následne musel ísť pre problémy s pravým kolenom pod skalpel. Federerova rekonvalescencia trvá už poriadne dlho, no skúsený tenista prezradil, že do súťažného kolotoča by sa chcel vrátiť v októbri na turnaji Swiss Indoors v rodnom Bazileji.