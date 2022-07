Návštevnosť tohtoročného Wimbledonu je druhá najnižšia od roku 2007, dôvodov môže byť viacero

Dôvodom môže byť koronavírus

Inflácia a vojnový konflikt

4.7.2022 (Webnoviny.sk) - Na tohtoročnom grandslamovom tenisovom turnaji vo Wimbledone je zatiaľ nižšia divácka účasť ako zvyčajne.Počas prvých šiestich dní hlavnej súťaže v All England Clube podujatie oficiálne navštívilo 237 927 fanúšikov, čo predstavuje 7-percentný pokles oproti poslednej predpandemickej edícii turnaja v roku 2019. Vtedy počas prvých šiestich dní zavítalo do hľadísk 256 808 divákov.Ak sa neberú do úvahy pandemické roky 2020 a 2021, keď predvlani bolo podujatie zrušené a vlani na ňom platili rozsiahle opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 , tohtoročná návštevnosť na Wimbledone je druhá najnižšia od roku 2007, keď počas úvodných šiestich dní prišlo 221 521 priaznivcov tenisu.Organizátori zatiaľ presne nevedia, čo môže byť príčinou diváckeho poklesu. Uvedomujú si, že dôvodom môže byť koronavírus, keďže v Británii stúpa počet prípadov a traja nasadení tenisti museli odstúpiť po tom, ako mali pozitívny test.Chýbajú tiež veľké mená ako Švajčiar Roger Federer . Američanka Serena Williamsová zasa vypadla už v 1. kole dvojhry a keďže na podujatí pre pokračujúcu vojenskú agresiu na Ukrajine nesmú štartovať hráči z Ruska a Bieloruska, grandslamový turnaj je ochudobnený napríklad o ruskú svetovú jednotku Daniila Medvedeva Vplyv inflácie taktiež mohol spôsobiť, že niektorí ľudia sú menej ochotní míňať peniaze na lístky. Na priebeh turnaja i návštevnosť môže vplývať aj počasie, pretože Wimbledon je turnaj, počas ktorého pomerne často prší.