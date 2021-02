Roger Federer ohlásil návrat na tenisové kurty, prvý turnaj odohrá v katarskej Dauhe

Rekordér v počte titulov

Zameraný na veľké turnaje

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.2.2021 (Webnoviny.sk) - Je to už rok, čo sa Roger Federer zatiaľ naposledy predstavil na tenisovom dvorci. V semifinále Australian Open podľahol Novakovi Djokovičovi 0:3 na sety a odvtedy aj vinou pandémie koronavírusu a dvoch operácií kolena neodohral súťažný zápas.Zmeniť sa to má v marci, keď sa predstaví na turnaji ATP 250 v katarskej Dauhe (8.- 13. 3.), ktorý v minulosti trikrát vyhral.Tridsaťdeväťročný veterán, ktorý má na konte rekordných 20 grandslamových titulov, to potvrdil v rozhovore pre SRF."Bude to pre mňa dobrý test. Teším sa na návrat," uviedol Roger Federer aj na webe ORF.Pôvodne si mal zahrať už na úvodnom grandslamovom turnaji roka v Melbourne, ale aj vzhľadom na prísne koronavírusové opatrenia do Austrálie napokon neodcestoval.V hre bol aj halový turnaj v holandskom Rotterdame začiatkom marca, ale aj táto alternatíva napokon padla.Federer celkovo v roku 2021 krátko pred štyridsiatkou neplánuje odohrať veľa turnajov. Sústredí sa na grandslamové vrcholy, najmä Wimbledon a US Open, a tiež olympijské hry v Tokiu.Každopádne potvrdil, že tenis ho stále baví a otcom na plný úväzok ešte byť natrvalo nechce."Tenis hrám celý život a mám ho veľmi rád. V uplynulých mesiacoch som veľa investoval do rehabilitácie a kondičnej prípravy. Musel som mnohé prekonať, ale stále ma baví naháňať loptičku po dvorci," dodal bazilejský rodák.