Rohinskí utečenci majú hrôzu z predčasného návratu do Mjanmarska

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rangún 9. novembra (TASR) - Rohinským utečencom v Bangladéšinávrat do Mjanmarska, uviedli desiatky medzinárodných humanitárnych organizácií v petícii zaslanej v piatok vládam oboch krajín.Petícia - podpísaná zástupcami organizácií Oxfam, Save the Children či Medzinárodný záchranný výbor (IRC) - označila plány na začatie navracania moslimských Rohingov do Mjanmarska už tento mesiac zaRohingovia ušli do Bangladéša pred krvavými operáciami armády, systematickým prenasledovaním a násilnosťami, ktorým čelili v Jakchainskom štáte, súčasti Mjanmarska. Od augusta 2017 ich ušlo vyše 725.000, takže vyšetrovatelia OSN boli nútení obviniť vládu v Mjanmarsku z genocídy, pripomenula tlačová agentúra DPA.Mjanmarská a bangladéšska vláda sa vlani dohodli na navracaní rohinských utečencov naspäť do Jakchainského štátu. Predstavitelia 30. októbra oznámili, že proces repatriácií sa začne v polovici novembra, napriek varovaniam, že utečencov budú čakať v Mjanmarsku rovnaké podmienky, aké ich z krajiny vyhnali.uvádza sa v petícii podporenej 42 humanitárnymi organizáciami.dodáva petícia.