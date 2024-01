Rok 2023 bol na Slovensku z hľadiska zániku živností rekordný, číslo sa zväčšilo o niekoľko tisícok

5.1.2024 (SITA.sk) - Za celý minulý rok si Slováci založili 54,6 tisíca živností. Rok predtým to bolo niečo cez 56-tisíc živností a v roku 2021 mierne nad 55,7 tisíca. Vyplýva to z informácií zverejnených portálom FinStat.Najviac nových živností zaevidovali úrady v januári uplynulého roka, necelých 5 800. Naopak, najslabšie mesiace boli november a december. V jedenástom mesiaci vlaňajšieho roka ich vzniklo takmer 3 600 a v poslednom mesiaci roku 2023 iba okolo 1 800.Minulý rok bol však rekordný z hľadiska zániku živností. Podľa údajov portálu Finstat ich zaniklo 52,4 tisíca. To je o 10,5 tisíca viac ako v roku 2022. V roku 2021 u nás zaniklo okolo 38-tisíc živností a rok predtým len okolo 35-tisíc.V tomto prípade dominujú január a december uplynulého roka. V oboch mesiacoch prekročili údaje o zaniknutých živnostiach päťtisícovú hranicu. V januári iba mierne, v decembri sa však približovali až k 6-tisíc. Naopak, najmenej živností zaniklo v máji a apríli, okolo 3,6 tisíca.