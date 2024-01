Slovenskí hasiči majú za sebou prvý deň nasadenia vo Francúzsku, prečerpali 70-tisíc metrov kubických vody (foto)

5.1.2024 (SITA.sk) - Slovenskí hasiči majú za sebou prvý deň nasadenia vo Francúzsku, kde pomáhajú pri povodniach na severozápadnom pobreží krajiny. Tím dorazil na hasičskú stanicu v St. Omer vo štvrtok o 15:45, kde absolvoval krátku poradu zameranú na oboznámenie sa so situáciou a miestom nasadenia Slovenského modulu HCP (High Capacity Pumping), teda modulu veľkokapacitného odčerpávania.Približne o 18:40 začali hasiči plniť úlohy spojené s prečerpávaním vody z miestneho vodného toku do blízkeho odvodňovacieho kanála, ktorý ústi do mora a pomáha tak odvádzať nadbytočnú vodu. Okrem prečerpávania vody pracoval slovenský tím aj na zriadení prevádzkovej základne v poskytnutých priestoroch športovej haly v neďalekej obci.„Od začiatku nasadenia slovenského modulu HCP bolo prečerpaných 70-tisíc metrov kubických vody. Tím bol rozdelený do štvorčlenných skupín, ktoré po vystriedaní pracujú od štvrtkového večera nepretržite,“ informovala hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru Do Francúzska odcestovalo 25 hasičov so 16 kusmi hasičskej techniky. Pôsobiť tam budú 14 dní, v prípade potreby sú pripravení na rotáciu. Modul vysokokapacitného odčerpávania, ktorý prevádzkujú slovenskí hasiči, je vysoko špecializovaný modul, ktorý je schopný minútovo prečerpať 50-tisíc litrov vody a je jeden z najmodernejších v Európe.