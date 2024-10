Rok 2024 je v cestnej cyklistike rokom Tadeja Pogačara, suverénnym víťazom sa stal aj počas víkendu na pretekoch Okolo Lombardska

Úspech v talianskom Lombardsku

Druhý bol Belgičan Evenepoel

13.10.2024 (SITA.sk) - Bez preháňania možno napísať, že rok 2024 v cestnej cyklistike bol rokom Tadeja Pogačara . Dvadsaťšesťročný Slovinec z tímu UAE Emirates sa za ostatné mesiace stal majstrom sveta, ovládol klasifikáciu na Giro d'Italia aj Tour de France, stal sa víťazom klasík Strade Bianche či Veľká cena Montrealu a na monumentoch k triumfu nad podujatí Liége-Bastogne-Liége pridal počas ostatného víkendu aj suverénne víťazstvo na pretekoch Okolo Lombardska.V cieli na znak triumfu zastal a zdvihol nad hlavu svoj bicykel, rovnako ako v úvode sezóny pri triumfe na Strade Bianche. Nik sa však už nedozvie, ako by to dopadlo, ak by štartoval aj na olympijských hrách v Paríži a španielskej Vuelte.V talianskom Lombardsku predviedol famózne takmer 50-kilometrové sólo, ktoré korunoval triumfom o viac ako tri minúty pred Belgičanom Remcom Evenepoelom zo stajne Soudal Quick-Step. Olympijský šampión už pred pretekmi správne predpokladal, kde hlavný favorit zaútočí, napriek tomu na jeho únik nereagoval.Rozdiel troch minút a pätnástich sekúnd na tomto podujatí je najväčší od čias, keď legendárny Eddy Merckx v roku 1971 predviedol podobné sólo. A tiež v dúhovom drese svetového šampióna. Aj Evenepoel prišiel do cieľa sám, viac ako minútu za ním zaostal na radosť domácich fanúšikov Talian Giulio Ciccone (Lidl-Trek).Pogačar v sobotu dosiahol 25. triumf v tejto sezóne a stal sa len druhým jazdcom, ktorý na Okolo Lombardska triumfoval štvrtýkrát bez prerušenia. V minulosti sa to pred 75 rokmi podarilo velikánovi Faustovi Coppimu. Ten na tomto podujatí dosiahol spolu päť víťazstiev.„Každé víťazstvo je výnimočné, to platí aj o tomto. Ako tím sme tvrdo pracovali na všetkých triumfoch, ktoré sme dosiahli. Dnešok nebol výnimkou. Bol to pre nás veľký deň, pretože to boli dlhé a ťažké preteky. Odviedli sme dobrú prácu a som veľmi šťastný, že som vyhral s tímom," povedal v cieli Pogačar podľa webu cyclingnews.com a doplnil: „Útok bol plánovaný na miesto, kde som napokon unikol. Vedel som, že keď na stúpaní získam náskok, tak si ho už udržím až do cieľa." Begičan Evenepoel bral druhé miesto za Pogačarom ako úspech.„Ak prídete na druhej priečke v tak náročných a tak prestížnych pretekoch, vždy to vo vás prebudí emócie. Finišovať druhý za Tadejom je skvelý výsledok a potvrdzuje mi, čoho som schopný a čo som v tejto sezóne dosiahol," zhodnotil. Evenepoel v tejto sezóne okrem dvoch zlatých olympijských medailí získal aj titul svetového šampióna v časovke, v celkovom hodnotení Tour de France skončil tretí a druhý skončil na pretekoch Paríž-Nice.