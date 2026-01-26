|
Pondelok 26.1.2026
Meniny má Tamara
|Denník - Správy
Rok 2025, významný míľnik pre vinárstvo Hubert J.E.
Nielenže oslávilo 200-ročné jubileum, ale pripísalo si na medailové konto aj takmer 200 (presnejšie 184) nových medailových ocenení z vinárskych výstav a súťaží. Šumivé a tiché vína z produkcie ...
26.1.2026 (SITA.sk) - Nielenže oslávilo 200-ročné jubileum, ale pripísalo si na medailové konto aj takmer 200 (presnejšie 184) nových medailových ocenení z vinárskych výstav a súťaží. Šumivé a tiché vína z produkcie vinárstva bodovali na slovenských súťažiach a zažiarili aj v medzinárodnej konkurencii.
Historicky prvé ocenenie, ktoré šumivé víno Hubert vyrábané na území Slovenska získalo, bola medaila na medzinárodnej výstave v roku 1875 v Pešti. Získalo ju prvé šumivé víno vyrábané podľa originálneho francúzskeho receptu mimo územia Francúzska a bolo dielom vinárstva, o ktorého nevídaný rozmach sa postarali Johann a Pauline Hubertovci.
Každá z fliaš šumivého vína vyrábaného vo vinárstve Hubert J.E. tak v sebe dodnes nesie historický odkaz a snúbi sa v nej moc súčasných technológií a um vinárskych majstrov. Zoznam minuloročných medailových ocenení pripomína, že to vo vinárstve Hubert J.E. to jednoducho stále vedia!
Vinári zo spoločnosti HUBERT J.E. často hovoria, že za víťazstvom na súťaži je okrem kvality, technológií a umu pivničných majstrov aj čaro okamihu. Každé šumivé či tiché víno, ktoré si zo súťaže odnesie vzácny kov, dokázalo v danej chvíli presvedčiť o svojej výnimočnosti väčšinu porotcov. Štipka kúzla v tom preto určite bude. No poďme späť k faktom a pripomeňme si, ktorým vínam z produkcie Hubert J.E. sa v minulom roku darilo očariť gurmánov s vycibrenými zmyslami:
Darilo sa aj ďalším šumivým vínam Pauline Hubert rosé Brut, Hubert L’Original Demi sec, Hubert L’Original Rosé brut ale aj elegantným sektom Hubert Grand Blanc Medium dry, či Hubert Ice Club a bez medaily sa nemohol zaobísť ani najznámejší Hubert de Luxe.
Milovníci šumivého vína sa aj v roku 2026 majú na čo tešiť. Aj po jubilejných oslavách 200-ročnice sa vo vinárstve Hubert J.E. bude energia a entuziazmus sústrediť hlavne na výrobu tých najlahodnejších šumivých vín, ktoré dokážu dodať punc luxusu významným životným okamihom.
Vinárstvo HUBERT J.E. je však aj producentom tichých vín Chateau Pezinok a Vitis, ktoré v kvalite nijako nezaostávajú za šumivými vínami, o čom svedčí viac ako 100 medailí!
Mimoriadne prívlastkové vína Château Pezinok už niekoľko rokov dokazujú, že patria k špičke slovenského vinárstva. Spolu úžasných 11 medailí (9 zlatých a 2 strieborné) pre Chateau Pezinok Pálava, hrozienkový výber, 2022, sladké, ale aj 11 medailí pre Chateau Pezinok Rulandské biele sladké, bobuľový výber, 2021 vrátane medzinárodného zlata zo súťaže Concours Mondial de Bruxelles hovorí o absolútnom úspechu vinárskych odborníkov zo Serede. Enológ a vedúci výroby vinárstva HUBERT J.E. Juraj Slováček stojí za úspešnými vínami pod značkou Vitis: Veltlínske zelené či Sauvignon z kolekcie vín Vitis Vegan, alebo Rulandské biele a Tramín červený z kolekcie Vitis Galéria.
Až dve tiché vína Vitis Galéria − Frankovka modrá a Chardonnay v Národnom salóne vín za rok 2025 budú reprezentovať najnovšie úspechy vinárstva s 200-ročnou tradíciou.
Pre úplnosť najväčších úspechov vinárstva je však nutné spomenúť aj významnú zlatú medailu z medzinárodnej súťaže spiritov International Spirituosen Wettbewerb 2025 Meininger pre legendárne slovenské Karpatské brandy Špeciál V.S.O.P..
www.najnapoje.sk
Zdroj: SITA.sk - Rok 2025, významný míľnik pre vinárstvo Hubert J.E. © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - Rok 2025, významný míľnik pre vinárstvo Hubert J.E. © SITA Všetky práva vyhradené.
