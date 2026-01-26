Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

26. januára 2026

Súd opäť otvoril proces v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, obžaloba zaznela už po tretíkrát


V kauze úkladnej vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej v pondelok na



befunky collage 86 676x471 26.1.2026 (SITA.sk) - V kauze úkladnej vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej v pondelok na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku odznela obžaloba po tretíkrát. Podľa nej si obžalovaný podnikateľ Marián Kočner na prelome rokov 2017 až 2018 objednal u Aleny Zsuzsovej vraždu novinára, ktorý vo svojich novinárskych textoch poukazoval na jeho rôznorodú ekonomickú trestnú činnosť.

Odpustenie dlhu


Podľa zadania mal byť Kuciak najskôr unesený a neskôr zavraždený. Zsuzsová sa so zadaním obrátila na v súčasnosti už právoplatne odsúdeného Zoltána Andruskóa, ktorému za vykonanie sľúbila odpustenie dlhu vo výške 20-tisíc eur plus finančnú čiastku 50-tisíc eur.

Zároveň mu odovzdala údaje o Kuciakovi, ktoré Marian Kočner získal z jeho sledovania, a tiež jeho podobizeň. Andruskó sa so zadaním obrátil na dvojicu Tomáš Szabó a Miroslav Marček, ktorá je momentálne už tiež právoplatne odsúdená.

Príprava viacerých vrážd


Marček a Szabó následne niekoľkokrát vykonali obhliadku domu vo Veľkej Mači pri Galante, kde Kuciak so svojou snúbenicou Martinou Kušnírovou bývali. Vo večerných hodinách 21. februára 2018 Marček vnikol do domu a pištoľou s tlmičom Kuciaka zasiahol dvakrát do hrudníka. Následne jednou strelou do hlavy usmrtil aj Martinu Kušnírovú.

Zároveň na súde v poradí po druhýkrát odznela obžaloba v kauze prípravy vrážd Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho. Podľa tejto obžaloby zadal v roku 2017 Marian Kočner Alene Zsuzsovej objednávku vraždy vtedajšieho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Maroša Žilinku a v tom čase advokáta Daniela Lipšica.

Dôvodom bolo angažovanie sa dvojice v kauze Technopol. Zsuzsová s požiadavkou oslovila Zoltána Andruskóa. Odmena za vraždu Žilinku mala byť 70-tisíc eur a za vraždu Lipšica 200-tisíc eur. Andruskó s objednávkou oslovil Tomáša Szabóa a Miroslava Marčeka. Tí však od toho neskôr odstúpili.

Spolupráca na príprave skutku


Objednávku preto Andruskó zadal Dušanovi Kracinovi, cez ktorého sa dostala k Darkovi Dragičovi. Ten na príprave skutku spolupracoval s odsúdeným členom sereďskej drogovej skupiny Iliom Weissom. Skutok však nebol dokonaný.

V roku 2018 Kočner oslovil Zsuzsovú tiež vo veci vraždy vtedajšieho prvého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho. Odmena za skutok mala byť 100-tisíc eur. Dôvodom bolo, že podľa Kočnera sa mu Šufliarsky „otočil chrbtom“ a nechcel s ním spolupracovať na jeho trestných kauzách.

Alena Zsuzsová opätovne v tejto veci oslovila Andruskóa a ten Szabóa a Marčeka. Šufliarskeho mali zabiť nástražným výbušným systémom alebo zastreliť. Marčeka a Szabóa však v septembri 2018 zadržali vo veci vraždy Kuciaka.

Obžalovaní trvajú na nevine


Na pondelkové pojednávanie sa dostavili všetci štyria obžalovaní. Kočnera a Zsuzsovú predviedla eskorta z výkonu trestov, ktoré si odpykávajú v iných trestných veciach. Kracina a Dragič, ktorý je občanom Bosny a Hercegoviny, sú stíhaní na slobode.

Kočner bol v predchádzajúcich dvoch procesoch vo veci vraždy Kuciaka oslobodený, Zsuzsová zase prvýkrát oslobodená a následne uznaná za vinnú. Odvolací súd však v oboch prípadoch rozsudky zrušil. Kočner, Zsuzsová, Kracina aj Dragič trvajú na svojej nevine.


Najvyšší súd (NS) SR naposledy na neverejnom zasadnutí v máji 2025 zrušil už druhý rozsudok ŠTS v tomto prípade a vec mu vrátil z dôvodu chýb v napadnutom rozsudku, a to pre nejasnosti skutkových zistení, nevykonania všetkých potrebných dôkazov na úplné zistenie skutkového stavu veci a z dôvodu, že Špecializovaný trestný súd sa nevysporiadal so všetkými okolnosťami významnými pre rozhodnutie. Zároveň z dôvodu neuposlúchnutia záväzného pokynu najvyššieho súdu uvedeného v predchádzajúcom rozsudku vec prikázal na prejednanie a rozhodnutie inému senátu Špecializovaného trestného súdu. Z tohto dôvodu musí byť dokazovanie vo veci vykonané odznovu.




Zdroj: SITA.sk - Súd opäť otvoril proces v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, obžaloba zaznela už po tretíkrát © SITA Všetky práva vyhradené.

