Streda 18.2.2026
Úvodná strana
Denník - Správy
18. februára 2026
Rok 2026 firmám úľavu neprinesie, počet bankrotov na celom svete opäť porastie, varujú analytici
Rok 2026 neprinesie firmám výraznú úľavu. Ako vyplýva z analýzy nadnárodnej spoločnosti Coface, globálny počet insolvencií by sa mal zvýšiť o ďalších 2,8 percenta. Po ...
18.2.2026 (SITA.sk) - Rok 2026 neprinesie firmám výraznú úľavu. Ako vyplýva z analýzy nadnárodnej spoločnosti Coface, globálny počet insolvencií by sa mal zvýšiť o ďalších 2,8 percenta. Po troch rokoch výrazného rastu síce tempo pribúdania bankrotov spomalí, no stabilizácia bude podľa analytikov len zdanlivá a krehká. Podniky zostávajú vysoko zadlžené, marže sú pod tlakom a viaceré sektory vykazujú pretrvávajúce napätie.
Najzraniteľnejšími odvetviami budú stavebníctvo, chemický a textilný priemysel. Práve tieto segmenty sú citlivé na výkyvy dopytu aj nákladov na financovanie. Kľúčovým faktorom budú úrokové sadzby. Coface upozorňuje, že zvýšenie podnikateľských úverov už o 25 bázických bodov by mohlo narušiť očakávaný miernejší rast insolvencií.
„Nárast úrokových sadzieb o 25 bázických bodov by mohol spôsobiť opätovný nárast globálnej platobnej neschopnosti na približne +4 až 5 %, čo je trend podobný tomu, ktorý bol zaznamenaný v roku 2025,“ uvádza analýza Coface. Práve náklady na financovanie sa tak môžu stať rozhodujúcim faktorom ďalšieho vývoja.
V Európe bude situácia diferencovaná. Nemecko má zaznamenať približne jednopercentný rast insolvencií, Francúzsko a Spojené kráľovstvo okolo dvoch percent. Španielsko by si naopak malo polepšiť a počet krachov by tam mal klesnúť o tri percentá vďaka priaznivejšej makroekonomickej dynamike.
Taliansko má zaznamenať dvojpercentný pokles, najmä v dôsledku štatistických efektov a procedurálnych reforiem, zatiaľ čo Holandsko sa s očakávaným štvorpercentným rastom vracia k úrovniam blízkym obdobiu pred pandémiou. Kontinent pritom zostáva mimoriadne citlivý na vývoj úrokových sadzieb, keďže mnohé firmy financujú svoje záväzky úvermi s variabilným úročením.
V Severnej Amerike sa vývoj rozchádza. Spojené štáty majú zaznamenať nárast insolvencií o štyri percentá, čo súvisí so spomaľovaním ekonomiky a dopadmi ciel na vybrané sektory. Kanada by naopak mala po dlhšom období rastu zaznamenať pokles približne o päť percent.
V Ázii a Tichomorí bude Japonsko čeliť sedempercentnému nárastu pretrvávajúcich problémov spojených s vyššími úrokmi a slabšími sektormi, zatiaľ čo Austrália by sa mala stabilizovať s miernym rastom okolo pol percenta. „Táto dynamika potvrdzuje, že lokálne šoky, ako menové, sektorové alebo regulačné, budú naďalej ovplyvňovať platobnú neschopnosť v roku 2026,“ konštatuje analýza Coface.
Slovensko by malo čeliť miernemu rastu počtu podaných návrhov na vyhlásenie konkurzu. Vlani ich bolo 330, čo predstavuje rovnakú úroveň ako v roku 2020, pričom medziročne ide o pokles o 14,5 percenta. Tento vývoj však podľa odborníkov neodráža plne realitu ekonomiky. „To však úplne neodzrkadľuje stav slovenskej ekonomiky,“ upozorňuje Martin Procházka, riaditeľ úpisu rizika spoločnosti Coface pre Slovenskú republiku a Česko.
Dôvodom je aj sprísnená legislatíva, ktorá minulý rok zaviedla prísnejšie požiadavky na navrhovateľov konkurzu. „V roku 2026 očakávame mierny nárast počtu podaných návrhov v dôsledku stále relatívne slabého hospodárskeho rastu,“ dodáva Procházka.
V susednej Českej republike bolo podaných 1 189 návrhov na vyhlásenie konkurzu, čo je medziročný nárast o 8,7 percenta. „Dynamika medziročného rastu je najvyššia od roku 2019, kedy spoločnosť Coface začala spracovávať údaje. Väčšina návrhov na vyhlásenie konkurzu bola podaná v štvrtom štvrťroku. Očakávame, že počet insolventností dosiahne vrchol v roku 2026 a potom začne klesať vďaka silnejšiemu hospodárskemu rastu,“ podotýka Martin Procházka.
Zdroj: SITA.sk - Rok 2026 firmám úľavu neprinesie, počet bankrotov na celom svete opäť porastie, varujú analytici © SITA Všetky práva vyhradené.
Diferencovaná situácia v Európe
Ako to bude na Slovensku
