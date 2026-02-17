Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 18.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jaromír
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

17. februára 2026

Raši rokoval s českým ministrom priemyslu a obchodu o energetickej bezpečnosti aj koordinácii vo V4


Tagy: Energetika hospodárska politika Medzinárodné vzťahy Predseda NR SR

Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) rokoval s podpredsedom vlády a ministrom ...



Zdieľať
67e54fd11c1e0045809636 676x451 17.2.2026 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) rokoval s podpredsedom vlády a ministrom priemyslu a obchodu Českej republiky Karlom Havlíčkom. Spoločne s predsedom Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Róbertom Pucim (Hlas-SD) sa venovali témam energetickej bezpečnosti a koordinácii v rámci V4.


Ako uviedli z Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR, stretnutie potvrdilo nadštandardné vzťahy medzi oboma krajinami a zameralo sa na prehĺbenie spolupráce v kľúčových oblastiach energetiky a hospodárstva. Hlavnou témou rokovania Rašiho s Havlíčkom bola energetická bezpečnosť a sebestačnosť oboch krajín.

Silná energetická platforma vo V4


„Predseda NR SR Richard Raši v tejto súvislosti českému partnerovi vyjadril svoje presvedčenie, že Slovensko a Česko, ako priemyselne orientované krajiny s podobnou štruktúrou ekonomík, musia úzko koordinovať svoje pozície na pôde Európskej únie. Cieľom takejto spolupráce je zabezpečiť, aby európske dekarbonizačné a energetické iniciatívy zohľadňovali naše a české národné špecifiká a neohrozovali konkurencieschopnosť domáceho priemyslu," uviedli z Kancelárie NR SR.

Doplnili, že v súvislosti s touto myšlienkou, a v kontexte parlamentnej spolupráce a regionálnej koordinácie v rámci Vyšehradskej skupiny, Raši vyzdvihol dôležitosť odborného dialógu aj na úrovni parlamentných výborov. „Považujem za kľúčové, aby sme naše spoločné záujmy v oblasti hospodárskeho rastu a inovácií pretavili do konkrétnych krokov. Práve preto vkladám veľké očakávania do septembrového stretnutia hospodárskych výborov parlamentov krajín V4, ktoré bude v gescii práve nášho výboru pre hospodárske záležitosti pod vedením jeho predsedu Puciho. Bude to ideálna príležitosť na hĺbkovú diskusiu o ochrane nášho priemyslu a efektívnom prepájaní vedecko-výskumných kapacít, ktoré prinesú priamy úspech našim občanom,“ vyjadril sa šéf slovenského parlamentu.

V diskusii s Havlíčkom sa venovali aj témam energetickej sebestačnosti, tranzitu plynu a ropy, aj rozvoja jadrovej energetiky, ktorá zostáva strategickou prioritou pre oba štáty. Raši v tejto súvislosti predstavil iniciatívu na užšie prepojenie v rámci zoskupenia V4.

„V súčasnej zložitej situácii je nevyhnutné, aby sme v regióne ťahali za jeden povraz. Mojou ambíciou je vytvoriť v rámci V4 silnú energetickú platformu spolu s Českou republikou, ktorá by slúžila ako spoločný nástroj na koordináciu diverzifikácie dodávok a posilnenie našej celkovej energetickej bezpečnosti. Iba spoločným tlakom a jasne definovanými prioritami dokážeme efektívne čeliť vysokým cenám energií a zabezpečiť stabilitu pre naše domácnosti aj priemyselné podniky,“ uviedol predseda NR SR.

Intenzívnejší politický dialóg


Obe zúčastnené strany deklarovali záujem zintenzívniť politický dialóg, vrátane spoločných zasadnutí vlád, ktorých obnovenie je v pláne. Významným míľnikom vzájomných vzťahov by malo byť aj marcové stretnutie predsedov parlamentov na Veľkej Javorine, má symbolicky podčiarknuť česko-slovenskú vzájomnosť a vytvoriť základ pre ďalšiu spoluprácu na expertnej úrovni v oblasti jadrovej energetiky.

„Utorkové stretnutie predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho a podpredsedu vlády a ministra priemyslu a obchodu ČR Karla Havlíčka nadväzuje na dynamický politický dialóg po nástupných návštevách kľúčových českých predstaviteľov a potvrdzuje nadštandardné, mimoriadne širokospektrálne vzťahy medzi oboma krajinami," uzavreli z kancelárie NR SR.


Zdroj: SITA.sk - Raši rokoval s českým ministrom priemyslu a obchodu o energetickej bezpečnosti aj koordinácii vo V4 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Energetika hospodárska politika Medzinárodné vzťahy Predseda NR SR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Šimkovičová sa v Trenčíne zúčastnila na slávnostnom otvorení projektu Európske hlavné mesto kultúry 2026
<< predchádzajúci článok
Neviditeľný prezident podpisuje všetko, matovičovci kritizujú Pellegriniho pre rokovací poriadok

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 