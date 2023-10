Rok po tragédii na Zochovej si študenti uctia pamiatku obetí, polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia

Vodiči pozor

Minúta ticha aj krátke vystúpenie

2.10.2023 (SITA.sk) - V pondelok uplynie rok od tragédie na Zochovej ulici v Bratislave, pri ktorej opitý vodič zabil päť mladých ľudí na autobusovej zastávke.Ako informuje hlavné mesto na sociálnej sieti, presne rok po tejto tragédii organizujú študenti Univerzity Komenského Vysokej školy múzických umení pietne podujatie, ktorým si uctia pamiatku obetí.V súvislosti so spomienkovým podujatím polícia upozorňuje vodičov na pondelkové dopravné obmedzenie na Staromestskej ulici v Bratislave. Ako informuje bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff , z dôvodu pietnej spomienky na tragickú dopravnú nehodu na Zochovej, ktorá sa stala 2. októbra 2022, uzatvoria dnes od 19:00 na niekoľko minút Staromestskú ulicu v smere od centra do Petržalky.„Predpokladaný čas dopravného obmedzenia bude trvať niekoľko desiatok minúť, počas ktorých nebude možný prejazd vozidiel od Hodžovho námestia v smere do Petržalky," uviedol hovorca.Polícia upozorňuje tiež na dopravné obmedzenia na priľahlých uliciach v okolí Staromestskej, najmä Pilárikovej ulice. Odklon premávky budú usmerňovať policajti, vodičov vyzývajú, aby sa v prípade možnosti tomuto úseku vyhli, respektíve využili na prejazd alternatívnu trasu.Obete tragickej nehody si uctia minútou ticha a tanečným vystúpením, po ktorom bude nasledovať krátke hudobné vystúpenie pred budovou Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU. V koncertnej sieni dvorany VŠMU už bude nasledovať program zostavený z diel klasickej hudby v interpretácii študentov a študentiek VŠMU.Vysokoškolskí študenti si uctia pamiatku obetí nehody na Zochovej pietnym koncertom. „Ešte pred ním sa na chvíľu symbolicky zastaví život i doprava na Staromestskej ulici pod „študentskou“ zastávkou Zochova," uvádzajú organizátori podujatia.