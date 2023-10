Kollár si prevzal zápisnicu o výsledku parlamentných volieb. Neboli falšované, vyhlásil

2.10.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár Sme rodina ) prijal predsedu Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Ladislava Orosza , ktorý predsedovi parlamentu odovzdal zápisnicu o výsledku parlamentných volieb. Kollár po prevzatí zápisnice uviedol, že predčasné voľby sú týmto aktom dokonané.„Môžeme konštatovať, až na drobné maličkosti, ktoré sa udiali, že voľby prebehli štandardne a neboli falšované. Výsledky sú platné a prebehli v absolútnej korektnosti," uviedol Kollár.Zároveň sa poďakoval policajným zložkám, ktoré na voľby dohliadali, volebným komisiám, či samotným voličom, ktorí sa v enormnom počte zúčastnili na voľbách.Na základe zápisnice o výsledku volieb sa pristúpi k odovzdaniu certifikátov a overení poslancov do NR SR. Kollár ďalej informoval, že tento akt sa pravdepodobne uskutoční 9. či 10. októbra.„V starej budove NR SR si každý poslanec preberie osvedčenie o zvolení do parlamentu. Nasledovať bude prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá zvolá prvú ustanovujúcu národnú radu, na ktorej sa budú voliť predsedovia výborov a vedenie samotného parlamentu. Prezidentka ju musí zvolať do 30 dní. Ak tak neurobí, národná rada sa zvolá sama na 30. deň od volieb," vysvetlil Kollár.