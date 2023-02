Rok vojny na Ukrajine: Na pomoc utečencom darovali klienti VÚB banky už 150-tisíc eur

Obavy zo zimy

Ďalšia pomoc je stále potrebná

24.2.2023 (SITA.sk) -Na Slovensku sa ich ujali rôzne mimovládne organizácie či dobrovoľníci, aby im pomohli prekonať toto náročné obdobie. Vojna na Ukrajine tak okrem iného ukázala aj, ktorá bola najsilnejšia v prvých mesiacoch vojny.Len samotníprostredníctvom bankomatov či priamych platieb pomohli utečencom z Ukrajiny sumou, ktorá za rok. Prostriedky smerovali a stále smerujú, ktorá ľuďom unikajúcim pre vojnou pomáha od samotného začiatku a to nielen na území Slovenska, ale aj Ukrajiny."Dary sme využili na poskytnutie zázemia, vykurovaných stanov, teplých nápojov a jedla, zabezpečenie chemických záchodov, ale aj ubytovania a rozvozu dobrovoľníkov pomáhajúcich na hraniciach. Človek v ohrození v spolupráci so združením zameraným na psychologické poradenstvo IPčko poskytoval aj krízovú intervenciu. Starostlivosť o ľudí utekajúcich pred vojnou sa presúvala do hotspotov vo väčších mestách a do centier pomoci," spomína na prvé mesiace vojny Kristína Jediná, vedúca oddelenia Fundraisingu v organizácii Človek v ohrození.Zo začiatku logistické problémy padali aj na plecia samospráv, ktorým VÚB banka ponúkla možnosť bezplatne zbierať finančné dary cez transparentné účty a aspoň takto sa desiatkam miest a obcí trocha zjednodušila situácia. Rovnako tak banka pre Ukrajincov zjednodušila a sprístupnila viaceré ďalšie služby. Zároveň spustila viaceré aktivity, aby našla pre utečencov dočasné ubytovanie. Týkalo sa to aj kolegov s ich rodinami zo sesterskej banky Pravex.Kým v letných mesiacoch bolo podľa Človeka v ohrození veľkým problémom uskladňovanie potravín, ktoré sa rýchlo kazili a hrozil ich nedostatok, s, ako najmä rodiny s deťmi zvládnu tuhé mrazy.Keď sa ruská armáda začala pri útokoch čoraz viac sústreďovať na kritickú infraštruktúru a kľúčové energetické uzly, kvôli častým výpadkom elektriny boli potrebné najmä"Poskytli sme prostriedky niekoľkým lokálnym partnerom, ktorí za ne nakupujú teplé oblečenie, ale aj deky a ohrievače. Tie potom distribuujú tým, ktorí to najviac potrebujú. Okrem toho sme dodali drevené brikety a iné tuhé palivá a ako jedna z mála organizácii pokračujeme v rozvoze potravín, čo ľuďom významne pomáha znášať zvýšené životné náklady v zimnom období," hovorí Marián Cehelník, koordinátor pre mimoriadne situácie z Človeka v ohrození.Podľa organizácie je ľuďom, ktorí si za svoj domov vybrali na Slovensko, stále potrebné pomáhať zorientovať sa v slovenskom systéme. A to hlavne tak, aby sa mohli postaviť na vlastné nohy. Na Ukrajine je treba naďalej reagovať na potreby ľudí, ktorí sa nemôžu vrátiť do svojich domovov – primárne zabezpečovať psychosociálnu pomoc a základné životné potreby. Ajsú zároveň všetci pripravení poskytovať okamžitú pomoc a podporu v prípade náhleho zhoršenia situácie.