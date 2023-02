Heger s Naďom „blúznia“ o dodaní MiG-29 na Ukrajinu, podľa Smeru by to len pomohlo rozšíriť špirálu smrti a zabíjania

Dodávky zbraní nie sú riešenie

„Blúznia" s bojovými lietadlami

24.2.2023 - V súčasnosti sme svedkami presadzovania jedinej pravdy, podľa ktorej je nevyhnutné posielať čo najviac zbraní na Ukrajinu. V tlačovej správe to uviedla opozičná strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) „Príčiny vojenských konfliktov sú vždy hlbšie - národné či národnostné, náboženské alebo sociálne. Ak sa nesadne za rokovací stôl a neprerokujú sa tieto problémy, viac zbraní len pomáha rozšíriť zlovestnejšiu špirálu smrti a zabíjania. To, že Rusko ani Ukrajina pravdepodobne nedosiahnu svoje ciele vojenskou cestou nehovoríme my, ale uviedol to nedávno predseda Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA Mark Milley," informovala strana.Smer-SD zastáva názor, že v súčasnosti nie sú riešením rusko-ukrajinského konfliktu dodávky zbraní, ale mierové rokovania.„Ak o tom hovoria už aj vojaci, tak na to tlačme, to je naše presvedčenie a Európska únia by mala byť aktívnym sprostredkovateľom, lebo každý deň konfliktu predlžuje utrpenie a prináša smrť tisícom vojakov a civilistov," uviedla strana.Zároveň si myslí, že dočasne poverený premiér SR Eduard Heger a dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď (obaja OĽaNO) „blúznia" s dodaním bojových lietadiel MiG-29 Ukrajine.„Dôrazne odmietame zaťahovania Slovenskej republiky do tohto konfliktu. Jedným z dôvodov nášho presvedčenia, že predčasné voľby musia byť už v júni 2023, je záchrana Slovenska pred vládnou idiociou, ktorá neničí krajinu len ekonomicky a rozvracia právny štát, ale vťahuje našu krajinu do vojnového konfliktu," myslí si Smer-SD.Strana je zároveň presvedčená, že úlohou Slovenska je poskytovať rozsiahlu humanitárnu pomoc nášmu susedovi, ktorá podľa Smeru-SD má zahŕňať starostlivosť o utečencov či liečbu ranených. „Smer-SD víta a podporuje všetky aktivity smerujúce k ukončeniu konfliktu a nastoleniu mieru," uzavrela.