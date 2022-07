Rokovací poriadok NR SR má nové pravidlá, prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu

Parlamentná stráž bude od januára budúceho roka zabezpečovať poriadok a bezpečnosť v budove Národnej rady SR (NR SR) vrátane rokovacej sály. Stráž dostane oprávnenie na podnet predsedajúceho schôdze vyviesť poslanca z rokovacej sály. Vyplýva to z novely zákona o rokovacom poriadku NR SR, ktorú dnes podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová

8.7.2022 (Webnoviny.sk) -Novela stanovuje, že ak vykázaný poslanec ani po opätovnej výzve predsedajúceho neopustí rokovaciu sálu, predsedajúci preruší schôdzu národnej rady na čas nevyhnutne potrebný na obnovenie poriadku a vykázaného poslanca môže dať vyviesť.Vykázaný alebo vyvedený poslanec má právo v dni, v ktorom bol vykázaný alebo vyvedený, zúčastniť sa na hlasovaní o každom návrhu, okrem hlasovania o procedurálnych návrhoch.Vzhľadom na to, že vyvedenie poslanca z rokovania národnej rady je vážnejším narušením poriadku a bezpečnosti v rokovacej sále ako vykázanie poslanca, zavádza sa aj prísnejšia sankcia za takéto porušenie zákona. Ak by bol poslanec vyvedený z rokovania národnej rady, stráca nárok na dva platy, funkčné príplatky a paušálne náhrady, ktoré by mu inak patrili nasledujúce dva mesiace.Pokiaľ ide o rokovanie parlamentných výborov, predsedajúci bude môcť vykázať poslanca pri opakovanom narúšaní poriadku. Neráta sa však s tým, že by bolo možné poslanca z výboru vyviesť.