Rokovania medzi Srbskom a Kosovom zlyhali: Vučič predčasne odišiel

Brusel 7. septembra (TASR) - Prezident Srbska sa v piatok v Bruseli odmietol stretnúť s kosovským prezidentom Hashimom Thacim. Obaja prišli do metropoly EÚ obnoviť proces rozhovorov, ktorých cieľom je normalizovať vzťahy medzi Belehradom a Prištinou a ktorý sa koná pod dozorom šéfky diplomacie EÚ Federicy Mogheriniovej.Mogheriniová pred novinármi uviedla, že sa stretla a rokovala s každým prezidentom osve. Priznala, že ťažkosti stále, vyjadrila však presvedčenie, že Vučič aj Thaci sú stále odhodlaní pokračovať v dialógu a v nadchádzajúcich mesiacoch dosiahnuť právne záväznú dohodu o komplexnej normalizácii vzťahov v súlade s medzinárodným právom. Podľa jej slov by sa ďalšie kolo rokovaní malo uskutočniť koncom septembra, ešte pred všeobecnou rozpravou Valného zhromaždenia OSN.Začiatkom tohto týždňa Mogheriniová vyjadrila nádej, že obaja prezidenti sa v piatok posunú o krok dopredu, vyriešia doteraz nevyjasnené otázky a pripravia pôdu pre uzavretie dohody na budúci rok, 20 rokov od vypuknutia bojov v Kosove.Piatkové rokovania pritiahli zvýšenú pozornosť médií aj preto, že Vučič podporil myšlienku vzájomnej výmeny územia - odovzdať časť južného Srbska (Preševské údolie) osídleného prevažne etnickými Albáncami výmenou za pripojenie severnej časti Kosova, v ktorej dominujú etnickí Srbi. Takýto krok je považovaný za možnériešenie sporu medzi Srbmi a Albáncami.Avšak namiesto pokroku v rokovaniach sa piatok niesol v znamení napätia. Vučič sa odmietol stretnúť s Thacim a vrátil sa do Belehradu hneď po skončení stretnutia s Mogheriniovou. Dôvodom je skutočnosť, že kosovské úrady mu neumožnili navštíviť vodovod v meste Gazivode na severe Kosova, na ktoré si robia nárok obe strany. Stále nie je jasné, či Vučič uskutoční návštevu severného Kosova naplánovanú na 8. a 9. septembra, v rámci ktorej mal vystúpiť aj pred komunitou kosovských Srbov.Thaci v Bruseli uviedol, že chápe záujem srbských úradov o riešenie problémov Srbov v Kosove, ale dodal, že návšteva, akú plánoval Vučič, sa musí vopred oficiálne dohodnúť s kosovskou stranou, čo nebol tento prípad.