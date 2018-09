Prokurdského politika odsúdili za podporu teroristickej propagandy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 7. septembra (TASR) - Súd v Istanbule uznal v piatok tureckého prokurdského politika Selahattina Demirtaša za vinného z podpory a šírenia teroristickej propagandy a odsúdil ho na štyri roky a osem mesiacov väzenia. Informovala o tom v piatok agentúra AP.Na tri roky a šesť mesiacov väzenia bol odsúdený aj bývalý poslanec tureckého parlamentu Sirri Süreyya Önder, dodala AP.Obaja odsúdení obvinenia odmietli a uviedli, že sa proti súdnemu verdiktu odvolajú.Turecká opozičná prokurdská Ľudovodemokratická strana (HDP) prostredníctvom sociálnej siete Twitter označila súdny proces so svojimi lídrami - spolupredsedom HDP Demirtašom a Önderom - za politický zameraný na umlčanie politického subjektu oponujúceho prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi a odsúdila likvidačnú politiku tureckého vedenia. HDP, ktorá je v tureckom parlamente treťou najsilnejšou stranou, bola vážne oslabená čistkami rozpútanými tureckým vedením po neúspešnom pokuse o vojenský prevrat z júla 2016.Demirtaš vo videoposolstve nakrútenom vo väznici v meste Edirne na severozápade Turecka, kde je zadržiavaný, podľa HDP vyhlásil, že stranaDemirtaša vzali do vyšetrovacej väzby v novembri 2016 na základe podozrenia, že vyvíja teroristické aktivity. Okrem toho sa voči nemu vedie vyšetrovanie aj v ďalších kauzách a hrozí, že vo svojomprocese by mohol byť odsúdený súhrnne na 142 rokov väzenia.Prezident Erdogan prokurdskú HDP opakovane obviňuje, že je politickým krídlom Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorú Turecko a jeho západní spojenci považujú za teroristickú organizáciu.Demirtaš v júni z väzenia kandidoval proti Erdoganovi v prezidentských voľbách a získal v nich 8,4 percenta hlasov.