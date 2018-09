Rokovania medzi USA a EÚ o obchode pokračujú

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 10. septembra (TASR) - Americký obchodný splnomocnenec Robert Lighthizer po stretnutí s komisárkou EÚ pre obchod Ceciliou Malmströmovou uviedol, že ich rokovania boli konštruktívne. Európska komisia (EK) zasa označila diskusie za. Ďalšie stretnutie je naplánované na koniec septembra.Na stretnutí sa hovorilo o všetkých oblastiach, ktoré sa spomínali v spoločnom vyhlásení amerického prezidenta Donalda Trumpa a šéfa EK Jeana-Clauda Junckera z 25. júla. V októbri majú na expertnej úrovni pokračovať diskusie o znížení ciel a odstránení ďalších obchodných bariér. V novembri by mala byť na stole dohoda týkajúca sa viacerých bodov a rámcový dokument by mal byť hotový do konca roka.Lighthizerova kancelária uviedla, že dúfa, že sa podarí odstrániť predovšetkým technické obchodné bariéry.Prezident Trump na konci augusta opäť verbálne napadol Európsku úniu (EÚ) a uviedol, že je. Malmströmovej ponuku na vzájomné zníženie ciel na autá na nulu odmietol ako nedostatočnú. Juncker potom pohrozil, že EÚ v prípade zvýšenia ciel na dovoz európskych áut do USA urobí to isté a zvýši clá na autá zo Spojených štátov.