Taliansko ohlásilo významný objav mincí z obdobia starovekého Ríma

Staroveké zlaté rímske mince, ktoré našli v historickom centre mesta Como na severe Talianska. 10. septembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 10. septembra (TASR) - Talianske úrady v pondelok ohlásili významný objav stoviek zlatých mincí z obdobia starovekého Ríma. Našli ich v historickom centre mesta Como na severe krajiny, informovala agentúra AP.Na džbán s približne 300 mincami narazili minulý týždeň stavebníci počas výstavby nového bytového domu. Taliansky minister kultúry Alberto Bonisoli v pondelok spoločne s archeológmi a karabiniermi predstavil prvých 27 mincí, ktoré už boli skatalogizované.Nález mincí, ktoré vedci datovali do obdobia okolo roku 474 pred n.l., teda do ranej rímskej republiky, je podľa Bonisoliho výnimočný. Džbán, v ktorom sa mince nachádzali, je totiž iný ako amfory, ktoré sa v danom období používali. Na tlačovej konferencii minister povedal, že je to jeden z epochálnych objavov, ktorý sa zapíše do histórie.