Rokovania o iránskom jadrovom programe budú pokračovať po Vianociach, blížia sa ku koncu cesty

Frustrácia z požiadaviek Iránu

Vyjednávači nechcú plytvať časom

23.12.2021 (Webnoviny.sk) - Vyjednávači z Iránu a piatich svetových mocností obnovia svoje rozhovory vo Viedni o oživení jadrovej dohody z roku 2015 v pondelok. Vo štvrtok to oznámila Európska únia, ktorej diplomat Enrique Mora rokovaniam predsedá.Rokovania o iránskom jadrovom programe takmer pred týždňom odložili po tom, čo sa iránsky hlavný vyjednávač musel vrátiť domov na konzultácie. Dané kolo rokovaní poznamenalo napätie pre nové požiadavky Teheránu.Diplomati z troch zainteresovaných európskych krajín po spomenutých rozhovoroch uviedli, že vyjednávači vo Viedni sa „rýchlo blížia ku koncu cesty“. V posledných týždňoch vyjadrili frustráciu z nových požiadaviek Teheránu, ale poukázali aj na doterajší „určitý technický pokrok“.Ruský delegát Michail Uljanov na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter sa na margo nových rokovaní vyjadril, že „zvyčajne nie je populárne venovať sa vážnym veciam medzi Vianocami a Novým rokom“. V tomto prípade však to podľa neho naznačuje, že „všetci vyjednávači nechcú plytvať časom a chcú sa zamerať na čo najrýchlejšie obnovenie“ jadrovej dohody.V rámci dohody z roku 2015 svetové mocnosti Iránu poskytli prísľub zmiernenia ekonomických sankcií výmenou za záväzok zdržať sa vývoja jadrových zbraní a urán obohacovať iba do úrovne, ktorá je postačujúca pre civilné účely. Účastníkmi dohody sú Rusko, Čína, Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia a Irán. Dohodu podpísali aj USA, administratíva bývalého prezidenta Donalda Trumpa však od nej v roku 2018 odstúpila a na Irán uvalila rozsiahle ekonomické sankcie. Teherán následne začal upúšťať od limitov pre svoj jadrový program, trvá však na tom, že o vývoj nukleárnych zbraní sa neusiluje. Spojené štáty, ktoré by sa pod novým prezidentom Joeom Bidenom chceli k dohode vrátiť, sa v súčasnosti na rokovaniach zúčastňujú nepriamo.