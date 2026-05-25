Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
25. mája 2026
Združenie E-commerce Slovakia upozorňuje na podozrivý e-shop Nouo.sk, pribúdajú sťažnosti zákazníkov
25.5.2026 (SITA.sk) - Slovenská obchodná inšpekcia už začala dohľad nad týmto e-shopom v súlade s platnou legislatívou.
Občianske združenie E-commerce Slovakia upozorňuje na problémy s e-shopom Nouo.sk, ktorý sa dostal do pozornosti kvôli narastajúcemu počtu negatívnych recenzií a chýbajúcej komunikácii so zákazníkmi. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) už začala dohľad nad týmto e-shopom v súlade s platnou legislatívou.
Za posledných 90 dní odporúča Nouo.sk na portáli Heureka iba 42 % zákazníkov, pričom sťažnosti sa týkajú najmä nedoručenia tovaru alebo výrazných oneskorení a nedostatočných informácií o stave objednávok. Pôvodne pozitívne hodnotenia sa zmenili na prevažne negatívne.
Akceptujú sa iba platby vopred
E-commerce Slovakia upozorňuje aj na nezrovnalosti ohľadom prevádzkovateľa e-shopu. Pôvodne bol prevádzkovateľom uvedený spoločnosť Kromex s. r. o., ktorá však podľa dostupných údajov zo spoločenského portálu Finstat vykazuje minimálnu až žiadnu ekonomickú aktivitu v posledných rokoch. Aktuálne informácie o prevádzkovateľovi úplne zmizli z webu, čo porušuje zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.
Nie je vylúčené, že identifikačné údaje spoločnosti mohli byť zneužité bez jej aktívnej participácie. Podobné prípady už E-commerce Slovakia riešilo pri podozrivých e-shopoch Delivero.sk a Playtech.sk, ktoré sú predmetom vyšetrovacích konaní.
Ďalšími potenciálnymi rizikovými faktormi sú nedostupný alebo odstránený telefonický kontakt a fakt, že e-shop akceptuje iba platby vopred bez možnosti dobierky, čo je typické pre rizikové e-shopy. Ceny niektorých produktov sú taktiež výrazne pod trhovou úrovňou.
Odporúčajú e-shopy s certifikáciou
E-commerce Slovakia preto radí spotrebiteľom uprednostniť overené e-shopy s históriou a vyhnúť sa príliš nízkym cenám. Odporúča vyberať e-shopy s certifikáciou „Poctivý e-shop“, ktorú udeľuje občianske združenie po právnom a zákazníckom audite. Alternatívou je známka „Overené zákazníkmi“ od portálu Heureka.
V prípade problémov s objednávkou je odporúčané najskôr kontaktovať e-shop, potom banku pre možnosť uplatnenia charge backu a vrátenia peňazí pri platbe kartou.
E-commerce Slovakia je občianske združenie podporujúce férové podnikanie v slovenskom e-commerce sektore, ktoré zastrešuje viac ako 140 členov s celkovým obratom presahujúcim 950 miliónov eur. Medzi zakladajúcich členov patria známe slovenské e-shopy ako GymBeam, Martinus, Muziker či MTBIKER.
Zdroj: SITA.sk - Združenie E-commerce Slovakia upozorňuje na podozrivý e-shop Nouo.sk, pribúdajú sťažnosti zákazníkov © SITA Všetky práva vyhradené.
