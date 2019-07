Rokovania o minimálnej mzde pokračujú

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. júla (TASR) - Zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov plánujú tento týždeň rokovať o výške minimálnej mzdy v budúcom roku. Na dohodu majú čas ešte do 15. júla. Ak sa nezhodnú, rad bude na ministerstve práce, aby prišlo so svojím návrhom.Rokovania tento týždeň s odborármi potvrdila Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR. Zatiaľ však nechcú hovoriť o konkrétnych detailoch rokovaní, o výsledku chcú informovať až po ich ukončení.uviedla pre TASR hovorkyňa AZZZ SR Miriam Filová Špániková.Po zavedení tohto mechanizmu volá aj RÚZ, Asociácia priemyselných zväzov viackrát zopakoval, že diskusia by mala byť apolitická.O úprave sumy mesačnej minimálnej mzdy na obdobie nasledujúceho kalendárneho roka rokujú zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov najneskôr od 1. apríla. Ak sa na novej sume najnižších zárobkov nedohodnú do 15. júla, predložia ministerstvu práce svoje návrhy na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy. Rezort práce následne predloží svoj vlastný návrh na úpravu minimálnej mzdy na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) do 31. júla. Ak sa ani do konca augusta na rokovaní tripartity nedohodne úprava sumy mesačnej minimálnej mzdy navrhnutej ministerstvom, rezort práce predloží do 30. septembra na rokovanie HSR návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy a následne návrh nariadenia predloží na rokovanie vlády.