Rokovania o možnej štvorkoalícii bez Smeru zlyhali na Pellegrinim, trošku poprel sám seba, zhodnotil Truban

Pellegrini chcel spájať

Politika minulosti

15.10.2023 (SITA.sk) - Rokovania o možnej štvorkoalícii strán Hlas-SD KDH zlyhali na šéfovi strany Hlas Petrovi Pellegrinim V diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS to povedal poslanec PS Michal Truban . Ako uviedol Pellegrini si vybral cestu, kde „trošku poprel sám seba".„Pretože on pred voľbami rozprával o tom, že chce spájať spoločnosť, že chce našu krajinu posunúť do budúcnosti," uviedol Truban.Pripomenul tiež, že Pellegrini pred voľbami označoval Smer za stranu minulosti, ktorá už Slovensku nemá čo ponúknuť. „Napriek tomu, pomerne rýchlo sa rozhodol," skonštatoval Truban.Podľa Trubana Pellegrini pár dní po voľbách „zarezal" myšlienku štvorkoalície a vybral si spoluprácu so Smerom.Dôvodmi sú podľa neho historické prepojenie Hlasu a Smeru a „politika minulosti". „On sa veľmi rýchlo rozhodol a okamžite si vybral Smer," dodal Truban.