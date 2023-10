Moskovská kryptoburza slúži bohatým Rusom, zločincom a teroristom. Peniaze cez ňu dostal pred útokom na Izrael aj Hamas

Hlavný kanál na prevod peňazí

93 miliónov dolárov pre Hamas

15.10.2023 (SITA.sk) - Ruská kryptoburza Garantex presúva peniaze zločineckým skupinám, bohatým Rusom a teroristickým skupinám napojeným na militantné hnutie Hamas , a to aj napriek americkým sankciám.Referuje o tom web epravda.com.ua s odvolaním sa na The Wall Street Journal.Spojené štáty minulý rok uvalili sankcie na moskovskú kryptoburzu, aby zabránili Rusom uniknúť finančnej blokáde zavedenej po invázii na Ukrajinu. The Wall Street Journal však s odvolaním sa na údaje z kryptoburzy a osoby oboznámené so situáciou v nej tvrdí, že Garantex sa stal hlavným kanálom, cez ktorý Rusi prevádzajú prostriedky v Rusku a presúvajú ich preč z krajiny.Podľa amerických úradov je kryptoburza prostriedkom na pranie výnosov ruských kyberzločincov.Samotný Hamas dostal cez Garantex pred minulotýždňovým spustením útoku na Izrael dovedna 93 miliónov dolárov.Podľa poskytovateľa kryptografických údajov Coinpaprika dosiahli transakcie zákazníkov na Garantexe v júli približne 865 miliónov dolárov, čo je viac ako trojnásobok sumy v mesiaci, keď na kryptoburzu boli uvalené americké sankcie.