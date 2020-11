Rokovania o pobrexitovej dohode stále viaznu, medzi EÚ a Britániou panujú významné rozdiely

Rokovania viaznu pre rybolov

Dosiahnutie dohody bude zložité

27.11.2020 (Webnoviny.sk) - Ďalší týždeň rokovaní o novej pobrexitovej obchodnej dohode s Veľkou Britániou priniesol podľa Európskej únie (EÚ) minimálny pokrok. Hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier , ktorý bol do piatka v karanténe, uviedol, že po týždni videohovorov "pretrvávajú rovnaké významné rozdiely". Barnier smeruje do Londýna na ďalšie víkendové rokovania.Hlavný britský vyjednávač David Frost súhlasí, že medzi stranami panujú ešte významné rozdiely, ale trvá na tom, že má cenu pokračovať v rozhovoroch."Je neskoro, ale dohoda je stále možná a ja budem pokračovať v rokovaniach, až kým nebude jasné, že nie je," napísal na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter. Zároveň tiež uviedol, že, "aby bola dohoda možná, musí plne rešpektovať suverenitu Spojeného kráľovstva".Ako pripomína agentúra AP, nedostatočný pokrok je frustrujúci, keďže minulý týždeň v piatok bola EÚ optimistická a zaviazala sa ku kreatívnemu prístupu vo finálnych štádiách rokovaní.Únia sa s Britániou dohodla v mnohých otázkach, ale rokovania viaznu v otázkach práv EÚ na rybolov v britských vodách, záruk dodržiavania pri akejkoľvek dosiahnutej dohode a štandardov "rovnakých podmienok pre všetkých", ktoré musí Spojené kráľovstvo spĺňať pri vývoze do EÚ.Na dosiahnutie dohody bude musieť EÚ podľa AP obmedziť svoje požiadavky na rybolov a Británia zase bude musieť súhlasiť s určitým zosúladením s pravidlami bloku. To je však pre politikov na oboch stranách zložité.Veľká Británia opustila euroblok 31. januára, kedy sa zároveň začalo prechodné obdobie, ktorého cieľom je uzavrieť spomínanú obchodnú dohodu. Tá by mala zmierniť ekonomický dopad brexitu. Toto obdobie sa skončí 31. decembra.