Pri ceste do Turecka vám negatívny test na COVID-19 netreba, v krajine však platí niekoľko opatrení

27.11.2020 (Webnoviny.sk) - Pri vstupe do Turecka sa nevyžaduje preukázanie sa negatívnym testom na koronavírus. Cudzí štátni príslušníci a tureckí občania sa pri vstupe do krajiny podrobia lekárskej prehliadke, prevažne ide o kontrolu telesnej teploty.PCR testy budú vykonané bezplatne u tých cestujúcich, ktorí vykazujú príznaky zistené počas lekárskej prehliadky a v osobitných prípadoch. Na svojej webovej stránke o tom informuje ministerstvo zahraničných vecí. „Medzinárodná letecká preprava z a do Turecka sa postupne obnovuje, a preto odporúčame občanom Slovenskej republiky, aby venovali náležitú pozornosť aktuálnym oznamom a zavedeným opatreniam leteckých spoločností,“ informuje rezort diplomacie.Tranzit cez turecké medzinárodné letiská je aktuálne občanom SR umožnený za predpokladu splnenia podmienok vstupu do cieľovej krajiny.Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu Turecko pristúpilo k zavedeniu opatrení s cieľom zamedziť ďalšie šírenie nákazy. Od 20. novembra platí počas víkendov v celej krajine zákaz nočného vychádzania v čase od 20:00 do 10:00.Počas víkendov majú osoby staršie ako 65 rokov dovolené vychádzať len v čase od 10:00 do 13:00 a osoby mladšie ako 20 rokov v čase medzi 13:00 až 16:00.Nákupné centrá a obchody ostávajú počas pracovných dní naďalej otvorené. Stravovacie zariadenia poskytujú služby v čase od 10:00 do 20:00 (výnimkou sú reštaurácie na diaľniciach), pričom môžu poskytnúť balenú stravu alebo jej rozvoz.Nosenie rúšok v interiéroch a exteriéroch je naďalej povinné na celom území Turecka.