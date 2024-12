Rokovania o vojne na Ukrajine by sa podľa poľského premiéra mohli začať v zime

10.12.2024 (SITA.sk) - Poľský premiér Donald Tusk v utorok povedal, že rokovania o vojne v susednej Ukrajine by sa mohli začať v zime. Vyjadril sa tak v čase, keď sa jeho krajina pripravuje na to, že 1. januára prevezme rotujúce predsedníctvo v Európskej únii „Naše predsedníctvo bude okrem iného spoluzodpovedné za podobu politického prostredia, ako bude pravdepodobne vyzerať situácia počas rokovaní, ktoré sa vari - stále sú tu otázniky - začnú v zime,“ povedal Tusk svojmu kabinetu.Poľsko je jedným z najrozhodnejších podporovateľov Ukrajiny v jej boji proti rozsiahlej ruskej invázii, ktorá sa začala vo februári 2022.Tusk uviedol, že bude mať množstvo stretnutí s politickými lídrami v súvislosti so situáciou týkajúcou sa vojny na Ukrajine. Vo štvrtok má do Varšavy prísť francúzsky prezident Emmanuel Macron