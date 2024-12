Trumpovi dôveruje viac ako 44 percent Ukrajincov, dôvodom môžu byť aj jeho slová o rýchlom mieri

10.12.2024 (SITA.sk) - Novozvolený americký prezident Donald Trump je dôveryhodný pre viac ako 44 percent obyvateľov Ukrajiny. Je to viac ako v ktorejkoľvek inej európskej krajine. Na druhom mieste je Maďarsko, kde Trumpovi dôveruje 37 percent respondentov.Vo Francúzsku Trumpovi dôveruje len 16 percent oslovených a vo Veľkej Británii 30 percent. Vyplýva zo z prieskumu organizácie New Europe Center, informuje web Ukrajinská pravda.Predpokladá sa, že vysoká dôveryhodnosti Trumpa na Ukrajine súvisí očakávaním rozhodnejšej politiky zo strany novej americkej administratívy alebo s určitými nádejami vzhľadom na Trumpove sľuby rýchleho mieru.Dôveryhodnosť Trumpa môže súvisieť aj so sklamaním z politiky súčasného amerického prezidenta Joea Bidena či nemeckého kancelára Olafa Scholza . Vlani však Bidenovi dôverovalo 78,1 percenta Ukrajincov a iba 10,1 percenta respondentov viac verilo Trumpovi.