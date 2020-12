Rokovania Veľkej Británie a EÚ stále viaznu, hlavným sporným bodom je rybolov

Londýn odmieta zachovanie súčasného stavu

Nasledovať bude odveta v podobe ciel

Brexit Veľkej Británie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.12.2020 (Webnoviny.sk) - O polnoci z nedele na pondelok uplynie ďalší posledný termín na dohodu Veľkej Británie s Európskou úniu Hlavný sporným bodom v rokovaniach o budúcich obchodných vzťahoch stále zostáva právo rybárov z členských štátov únie únie na lov v britských vodách.Únia si želá zachovanie súčasného stavu, čo odmieta Londýn. Britský premiér Boris Johnson vo štvrtok zdôraznil, že krajina sa nevzdá práva obnoviť kontrolu nad svojimi vodami. Na tomto stanovisku sa nič nezmenilo.„Únia naďalej kladie požiadavky, ktoré sú nezlučiteľné s našou nezávislosťou. Nemôžeme prijať dohodu, ktorá nám neponechá kontrolu nad našimi zákonmi a vodami,“ uviedol v nedeľu premiérov úrad.Európska únia zastáva pozíciu, že britské ostrovy svoje pobrežné vody s kontinentom zdieľajú desaťročia, ak nie stáročia. Brusel trvá na tom, že ak európski rybári stratia veľkú časť súčasných práv, bude nasledovať odveta v podobe vysokých dovozných ciel na britské rybné produkty.Pre britský rybný priemysel je únia pritom jedným z najdôležitejších exportných trhov. Podľa zdroja blízkeho únijným vyjednávačom sa blok odmieta zrieknuť viac ako štvrtiny súčasných rybolovných kvót.Veľká Británia z Európskej únie vystúpila 31. januára tohto roka, no do konca decembra je súčasťou spoločného trhu a colnej únie.Uzavretie dohody do 31. decembra by zabezpečilo, že vo vzájomnom obchode medzi Britániou a úniou nebudú clá a kvóty.