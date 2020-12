SaS ostáva v koalícii a bude si ďalej robiť svoju prácu, reaguje Cigániková na spor Matoviča a Sulíka

Podľa Eštoka by mal premiér podať demisiu

Najprv sa treba dohodnúť, potom komunikovať

20.12.2020 (Webnoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) ostáva v koalícii a bude si ďalej robiť svoju prácu. V diskusnej relácii televízie TA3 V politike to povedala predsedníčka zdravotníckeho výboru Národnej rady SR Jana Bittó Cigániková (SaS).Uviedla to k sporu premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) a ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS). Uvedomuje si, že premiér je pod tlakom.Doplnila, že SaS sa snaží byť stabilnou súčasťou koalície a snaží sa držať sľuby, ktoré dala voličom aj koaličným partnerom. Nevidí ako „nejaké zlo" povedať svoj názor. Podľa nej robia maximum preto, aby to koalícia ustála.Nezaradený poslanec Národnej rady SR (NR SR) a člen strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Matúš Šutaj Eštok tvrdí, že ak si Matovič myslí o Sulíkovi, že je idiot, mal by ho dovolať. Rovnako, ak Sulík vidí, že mu premiér nedôveruje, mal by podať podľa neho demisiu.„Neviem si predstaviť prácu ministra, ktorý nemá dôveru svojho šéfa," povedal s tým, že ešte nezažil, aby sa premiér v nejakej krajine vyjadril o svojom ministrovi, že je idiot. Dodal, že najlepším riešením by bolo, ak by sám Matovič podal demisiu, pretože nezvláda riadenie krajiny. Andrea Letanovská (Za ľudí) si myslí, že ak je manažér presvedčený, že nejaký člen jeho tímu si neplní svoje povinnosti a má na to kompetenciu, tak ho má vymeniť. Podľa nej treba menej komunikovať konflikty, najprv sa treba dohodnúť a potom konzistentne komunikovať navonok.Nezaradený poslanec NR SR Tomáš Taraba tvrdí, že vláda si z koronavírusu spravila „jediný program dňa".