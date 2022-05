Rokovanie parlamentu je prerušené, v sále chýbajú poslanci (naživo)

Naživo: Rokovanie parlamentu

19.5.2022 (Webnoviny.sk) - Parlament nerokuje, pretože v sále neboli prítomní poslanci a predkladatelia návrhov zákonov, ktoré boli v programe. Predsedajúci Milan Laurenčík (SaS) preto prerušil rokovanie parlamentu do 11:00, keď by sa malo hlasovať o doteraz prerokovaných bodoch.Poslanci od rána 09:00 stihli prerokovať len jeden bod. Plénum má predpoludním hlasovať o kandidátoch na post komisára pre deti alebo o novom členovi Správnej rady Ústavu pamäti národa. Očakáva sa tiež hlasovanie o zaradení do programu schôdze tých návrhov zákonov o pomoci rodinám, ktoré v stredu 18. mája schválila vláda.