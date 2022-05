Pri platení sa prosím usmievajte. Môžete aj mávať

Premena pri pokladni

Ďalšia kapitola v bohatej histórii inovácií

19.5.2022 (Webnoviny.sk) -V rámci dnes oznámeného globálneho spustenia programu Biometric Checkout bol predstavený aj technologický rámec, ktorý uľahčí zavedenie potrebných štandardov nového spôsobu platenia v obchodoch všetkých veľkostí, od veľkých reťazcov po malé rodinné predajne. Program totiž bankám, obchodníkom a poskytovateľom technológií predkladá súbor noriem, ktoré prispievajú k zaisteniu bezpečnosti a súkromia osobných údajov využívaných pri biometrickom overovaní platieb.Z celosvetového prieskumu vyplýva, že 74 percent spotrebiteľov sa k biometrickým technológiám stavia pozitívne. Predpokladá sa, že trh s bezkontaktnými biometrickými technológiami bude mať do roku 2026 hodnotu 18,6 mld USD "Spôsoby, ako platíme, musia držať krok s tým, ako žijeme, pracujeme a obchodujeme. Dostupné spôsoby platenia preto musia spotrebiteľom ponúkať možnosti voľby spolu s vysokou úrovňou zabezpečenia. Cieľom nášho nového programu je zážitok z nakupovania ešte o ďalší stupeň vylepšiť ako pre zákazníkov, tak aj pre obchodníkov. Súčasne chceme poskytovať najvyššiu mieru zabezpečenia aj pohodlia,” povedalDo služby biometrického overenia platieb sa môžu spotrebitelia zaregistrovať priamo u partnerov programu Biometric Checkout spoločnosti Mastercard. Registráciu môžu vykonať buď priamo v obchode s pomocou obchodníka alebo aj z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie. Akonáhle má spotrebiteľ svoje údaje zaregistrované, nemusí sa už pri pokladni zdržovať hľadaním po vreckách alebo v kabelke. Po kontrole účtu sa len jednoducho usmeje do kamery alebo mávne rukou nad čítačkou a bude mať zaplatené. Nová technológia tak zaručuje rýchle a bezpečné platenie a súčasne dáva spotrebiteľom možnosť voľby, akým spôsobom chcú svoje nákupy platiť.Nezanedbateľné sú aj výhody na strane obchodníkov, od urýchlenia transakcií a skrátenia radov pri pokladniach cez zlepšenie hygieny až po vyššiu mieru zabezpečenia. Platobný systém možno navyše jednoducho prepojiť s vernostnými programami a personalizovanými ponukami, ktoré spotrebiteľom pomôžu nájsť tovar, o ktorý by na základe svojich predchádzajúcich nákupov mohli mať záujem.Medzi partnerov spoločnosti Mastercard sa radia firmy ako NEC, Payface, Aurus, PaybyFace, PopID či Fujitsu Limited. Partneri programu sa na celom svete podieľajú na zavádzaní nových technológií v potrebnom rozsahu. Riadia sa pritom súhrnným rámcom minimálnych požiadaviek a smerníc, ktoré na účely využívania biometrických údajov na overovanie platieb v obchodoch určujú parametre zabezpečenia, spoľahlivosti rozpoznávania biometrických dát a zabezpečenia ochrany osobných údajov.Tento týždeň spustia prvú pilotnú prevádzku spoločnosti Payface a St Marche. V rámci pilotného projektu nasadí reťazec St Marche technológiu spoločnosti Payface v piatich zo svojich supermarketov v São Paule. Zákazníci týchto supermarketov si svoje biometrické a platobné údaje môžu zaregistrovať pomocou aplikácie spoločnosti Payface. Potom budú mať možnosť svoje nákupy platiť iba úsmevom pre objektív kamery, bez potreby použiť platobnú kartu alebo mobilné zariadenia. Spustenie ďalších pilotných projektov je naplánované v krajinách Blízkeho východu a Ázie."Spoločnosť Payface rozvíjame od roku 2018. Naším cieľom je zmeniť spôsob, ako ľudia platia za svoje nákupy: vylepšiť celý zážitok bez toho, aby sme akokoľvek uberali na zabezpečení. Partnerstvo so spoločnosťou Mastercard je pre nás vítaným krokom vpred, ktorý nám umožní rozšíriť naše technológie k ešte väčšiemu počtu obchodníkov a spotrebiteľov. Nakupovanie tak bude ešte jednoduchšie a ľudia budú môcť doslova platiť s úsmevom," uviedolSpolu s nedávno predstavenými inováciami, ako sú programy Shop Anywhere, Enhanced Contactless (ECOS) či Cloud Point of Sale je program Biometric Checkout ďalším príspevkom spoločnosti Mastercard k evolúcii v platení. Účelom týchto inovácií je poskytovať spotrebiteľom a predajcom bezproblémové, flexibilné a bezpečné riešenia.Využívanie biometrických údajov spoločnosť Mastercard podporuje dlhodobo ako v kamenných obchodoch, tak aj pri nakupovaní online. Ide o bezpečný spôsob overovania totožnosti, ktorý spoľahlivo nahrádza heslá a kódy priamo osobou platiteľa. Overovanie biometrickými údajmi, postavené na štandarde EMV 3-D Secure, je možné pri platení využívať s modernými platobnými kartami alebo mobilnými či nositeľnými zariadeniami. Biometrické údaje sa okrem toho využívajú aj na overovanie totožnosti pri "platení pomocou selfie" alebo online, kedy sa uplatňujú ďalšie štandardy, ako napríklad FIDO (Fast Identity Online).S pokračujúcim rozširovaním technológií biometrického overovania po celom svete prispieva spoločnosť Mastercard k tomu, aby všetky zúčastnené strany zachovávali najvyššiu možnú úroveň zabezpečenia a ochrany súkromia spotrebiteľov. Program Biometric Checkout sa riadi zásadami zodpovedného nakladania s d átami spoločnosti Mastercard. Účelom týchto zásad je zabezpečiť, že si spotrebitelia zachovajú kontrolu nad tým, ako sa s ich osobnými údajmi zaobchádza a budú mať z využívania týchto údajov prospech.Informačný servis