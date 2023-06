Roland Garros 2023: Alcaraz bude súperom Djokoviča v semifinále dvojhry

Španielsky tenista Carlos Alcaraz bude v piatok súperom Srba Novaka Djokoviča v semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Vo štvrťfinále zdolal v pozícii nasadenej jednotky päťku "pavúka" Gréka Stefanosa Tsitsipasa 6:2, 6:1, 7:6 (5). Prípravil mu vôbec prvú prehru v tejto fáze niektorého z podujatí veľkej štvorky.





Prvý set získal Alcaraz vo svoj prospech vďaka brejkom v treťom a siedmom geme. Španiel na parížskej antuke kvalitne returnoval, vo výmenách hral agresívne a z forhendu tlačil Tsitsipasa do defenzívy. Aj druhé dejstvo bolo jasne v réžii Alcaraza, ktorý si rýchlo vybudoval rozhodujúci náskok 4:1.Tsitsipas pôsobil na dvorci frustrovaným dojmom, robil priveľa nevynútených chýb. V úvode tretieho setu odskočil Alcaraz Grékovi na 3:0 a za stavu 5:2 mal k dispozícii dva mečbaly. Tsitsipas ich odvrátil, v ďalších minútach vďaka bojovnému výkonu vyrovnal na 5:5 a vynútil si tajbrejk, no v ňom slávil úspech Alcaraz."V každej stiuácii si verím, že môžem vyhrávať zápasy na grandslamových turnajoch. Na konci tretieho setu som trochu stratil koncentráciu, Stefanos sa zlepšil. V tajbrejku som sa našťastie opäť zmobilizoval. Teší ma, že fanúšikovia mi prejavujú takú podporu. Určite sa všetci tešia na môj zápas s Novakom. Je to jeden z najlepších hráčov sveta, budem sa snažiť podať stopercentný výkon," uviedol Alcaraz po prvom postupe medzi elitné parížske kvarteto v interview s bývalou francúzskou tenistkou Marion Bartoliovou.

muži - dvojhra - štvrťfinále:



Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Stefanos Tsitsipas (Gr.-5) 6:2, 6:1, 7:6 (5)