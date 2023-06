Pavol Regenda bude mať v nasledujúcej sezóne nového trénera, Anaheim Ducks povedie Greg Cronin

Naposledy pôsobil v AHL

Hľadali trénera a učiteľa

7.6.2023 (SITA.sk) - Slovenský hokejový útočník Pavol Regenda bude mať v sezóne 2023/2024 nového trénera.Vedenie klubu Anaheim Ducks zo zámorskej NHL vymenovalo Grega Cronina ako nástupcu kouča Dallasa Eakinsa , ktorý ani v jednom zo štyroch ročníkov na lavičke nedoviedol "káčerov" do play-off.Kalifornský tím čaká na účasť v bojoch o Stanleyho pohár už päť rokov, pričom v aktuálnej sezóne mal najhoršiu bilanciu v súťaži.Cronin má už 36 rokov trénerských skúseností, no ešte nikdy nebol hlavný kormidelník v prvom tíme klubu NHL.Spolu dvanásť rokov však bol asistent hlavného trénera v kluboch Toronto Maple Leafs New York Islanders , pričom ako člen realizačného tímu "ostrovanov" viedol aj svojho predchodcu v Anaheime - vtedy ešte obrancu Eakinsa.V ostatných piatich sezónach bol Cronin koučom Colorada Eagles v nižšej AHL, záložného tímu Colorada Avalanche "Tvrdo som pracoval, aby som sa dostal do tejto pozície. Nedokážem vyjadriť, ako veľmi som šťastný, že som tu," vyhlásil 60-ročný odborník, ktorý je odhodlaný urobiť z Ducks opäť konkurencieschopný tím: "Sú určité veci, ktoré sa dajú urobiť. Všetci sa budú snažiť na maximum, na tom si zakladám. Súťaživosť však treba spojiť s hokejovými schopnosťami. Treba na to ísť s rozumom."Tím Anaheim Ducks zaznamenal v základnej časti sezóny 2022/2023 iba 23 triumfov a 59 prehier a mal jasne najslabšiu obranu. Päť rokov bez play-off je najdlhšia séria v klubovej histórii."Hľadali sme trénera a zároveň učiteľa, ktorý naučí staré veci novým spôsobom. Prinesie nám vášeň a energiu, ktorá je nákazlivá. Chceli sme niekoho, kto tu nastaví vysoké štandardy v tímovej kultúre, pracovnej morálke a zodpovednosti. Greg má vo všetkých týchto oblastiach výnimočné renomé," povedal o Croninovi generálny manažér klubu Pat Verbeek