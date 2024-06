Roland Garros 2024: Paoliniová bude súperkou Swiatekovej vo finále

Poľská tenistka Iga Swiateková sa stala prvou finalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom Roland Garros. Najvyššie nasadená obhajkyňa titulu zdolala v semifinále turnajovú trojku Američanku Cori Gauffovú 6:2, 6:4. V dueli o štvrtú trofej z parížskej antuky nastúpi v sobotu o 15.00 h proti Talianke Jasmine Paoliniovou, ktorá zdolala Rusku Mirru Andrejevovú.



Swiatekovej ideálne vyšiel úvod zápasu s Gauffovou, keď dvakrát prelomila podanie súperky a v prvom sete si vybudovala rozhodujúci náskok 5:1. Poľka mala na dvorci Philippa Chatriera vysokú percentuálnu úspešnosť prvého servisu a dominovala v dlhších výmenách. Gauffová sa snažila s favoritkou držať krok, no z forhendu robila priveľa nevynútených chýb, čo bola voda na mlyn svetovej jednotky.



V druhom dejstve sa Gauffová vďaka brejku vo štvrtom geme ujala vedenia 3:1. Swiateková však v ďalších minútach otočila na 5:3 a duel už dotiahla do úspešného konca. Poľka nadviazala na triumf nad Gauffovou z finále Roland Garros z roku 2022 a upravila vzájomnú bilanciu už na 11:1. V Paríži ťahá 20-zápasovú víťaznú šnúru, jej poslednou premožiteľkou bola 9. júna 2021 Grékyňa Maria Sakkariová. Gauffová bude napriek semifinálovej prehre v pondelok prvýkrát svetovou dvojkou.



Swiateková opäť potvrdila, že antuka je jej najsilnejší povrch. "Bol to intenzívny zápas. Držala som sa svojej taktiky, ktorá slávila úspech. Coco sa určite zlepšuje, čo potvrdila triumfom na vlaňajšom US Open. Pred sebou máme ešte veľa vzájomných zápasov na najvyššej úrovni. Teší ma, že som postúpila do ďalšieho parížskeho finále. V osemfinále proti Naomi Osakovej som bola loptičku od vypadnutia. Postupne som sa však dostala do dobrého tempa a každým zápasom sa cítim lepšie," uviedla Poľka v pozápasovom interview s bývalým švédskym tenistom Matsom Wilanderom.

Talianska tenistka Jasmine Paoliniová bude v sobotu súperkou Poľky Igy Swiatekovej. V druhom semifinále zdolala v pozícii nasadenej dvanástky 17-ročnú Rusku Mirru Andrejevovú hladko 6:3, 6:1. Na parížskej antuke dosiahla životný úspech a v pondelok bude prvýkrát v kariére figurovať v elitnej svetovej desiatke.



Paoliniová vo štvrtom geme prelomila podanie Andrejevovej a po potvrdení brejku si vybudvoala náskok 4:1, ktorý bol v prvom sete rozhodujúci. Talianka hralo trpezlivo od základnej čiary, robila minimum nevynútených chýb. Ruska sa snažila hrať útočne, no priveľa kazila najmä z bekhendu. V úvode druhého dejstva Paoliniová dvakrát brejkla Andrejevovú a šancu na postup do prvého grandslamového finále už z rúk nepustila. V siedmom geme premenila po úspešnom smeči hneď prvý mečbal a odplatila Ruske prehru z májového turnaja WTA v Madride.



"Som veľmi šťastná, že vo veku 28 rokov sa mi podarilo postúpiť do prvého finále na podujatí veľkej štvorky. Bol to ťažký zápas. Andrejevová hrala počas celého turnaja neuveriteľne, má veľké zbrane. Vedela som, že ak chcem uspieť, musím podať lepší výkon ako v Madride. Teší ma, že som to zvládla. Na kurte dozrievam a tenis si užívam plnými dúškami," vyznala sa Paoliniová v pozápasovom interview s bývalým španielskym tenistom Alexom Corretjom. Súboj so Swiatekovou bude mať pikantný náboj. Paoliniovej otec totiž pochádza z Poľska, dedko má ghanské korene.

ženy - dvojhra - semifinále:





Jasmine Paoliniová (Tal.-12) - Mirra Andrejevová (Rus.) 6:3, 6:1

Iga Swiateková (Poľ.-1) - Cori Gauffová (USA-3) 6:2, 6:4